　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

▲▼ 俄羅斯軍隊朝巴赫姆特推進中。（圖／CFP）

▲烏克蘭頓巴斯地區巴赫姆特戰況激烈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津8日宣稱，俄軍已占領巴赫姆特（Bakhmut）東部。就在7日，烏克蘭總統澤倫斯基受訪時才說要堅守巴赫姆特，因為俄軍一旦奪下此地等同打通一條能長驅直入的大路，將占領烏東其他主要城市。

巴赫姆特位在烏克蘭東部頓巴斯地區，是戰前擁有約7萬人口、採鹽業興盛的小鎮，但在戰爭開打後，此地淪為斷垣殘壁，數萬人逃離家園，巴赫姆特爭奪戰也是俄烏開戰以來最血腥冗長的一戰。

依據瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）8日最新說法，瓦格納部隊已經完全掌控巴赫姆特東部地區，「巴赫穆特卡河（Bakhmutka River）以東的所有一切已經落入瓦格納完全掌控之中」。目前CNN、衛報均無法獨立核實普里格津的說法。CNN已連繫烏克蘭軍方尋求回應。

▲▼ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日接受CNN採訪時表示，烏克蘭的戰術就是堅守巴赫姆特，一旦巴赫姆特被俄軍拿下，敵軍就能長驅直入，可以到克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk），打通一條通往烏克蘭其他城鎮的道路，「這就是為什麼烏軍要堅守的原因」。

澤倫斯基也說，俄羅斯目標在於至少奪得一場勝利，若能在巴赫姆特插旗，將有助動員社會，讓人覺得他們是一支強大軍隊。

CNN指出，巴赫姆特並不具備重要戰略價值，但與克拉莫托斯克、斯拉夫揚斯克公路連接，這兩地是人口稠密工業城市中心，若俄軍拿下掌控權，這些城市將成為俄軍下一個目標。

▲▼ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話
快訊／民進黨2024提名小組14人名單公布　潘孟安任召集人
26歲賓士男醉到斷片「正面曝光」！　同車女友：不知他有喝
虎航「飛日本機票降價」　最多降4千元
鄭宗哲開路二壘手！　餅總首戰派胡智爲有原因
藏壽司不忍了！　日本3屁孩舔醬油瓶被逮捕
快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委
22歲女開賓士逆向右轉！　擊落重機人車噴飛
國民黨立委初選採「黨員3成、全民調7成」　最快4月提名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

藏壽司不忍了！惡搞影片「首例逮捕」　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

本土猴痘連爆3例　英研究：98%患者來自這個「交友圈」

趁一旁妻兒熟睡對「6歲女兒」硬來！　變態父性侵得逞還錄影

學校餐廳「火辣廚娘」狂傳裸照引誘　勾14歲學生「車上壞壞」被捕

家中2條魚變成「香酥炸錦鯉」她嚇壞！　爸媽比讚：肉很甜

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

藏壽司不忍了！惡搞影片「首例逮捕」　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

本土猴痘連爆3例　英研究：98%患者來自這個「交友圈」

趁一旁妻兒熟睡對「6歲女兒」硬來！　變態父性侵得逞還錄影

學校餐廳「火辣廚娘」狂傳裸照引誘　勾14歲學生「車上壞壞」被捕

家中2條魚變成「香酥炸錦鯉」她嚇壞！　爸媽比讚：肉很甜

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

周末「雨彈＋強冷空氣」接力襲台！最冷下探12度時段出爐

女力崛起！女性學英文更積極　連續3年超越男性

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

GD前任們同框？　Jennie合照小松菜奈「親暱貼臉」韓網討論炸了

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

胡宇威體驗BC訂製西裝「婚禮適合穿」　現場量身最想一部位變寬

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全　陸外交部：續勸和促談消除核風險

櫻花市集限2天！「北市4免費活動」快筆記　還有戶外瑜伽、茶點飲料

《媽的多重宇宙》橫掃300項大獎！楊紫瓊演出母親心聲

畢雯珺為李一桐披頭紗甜放閃　「公主抱」爆發男友力　

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

薑罐被丟菸頭　壽司店宣布「取消迴轉壽司」

比基尼妹被鯊魚咬斷左手臂　爆血畫面曝光

弒父啃心臟！巴西殺手奪百命　被封正義使者

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

麥卡錫證實將與蔡英文見面　不排除將訪台

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

日壽司店惡作劇「首起逮捕」！　3屁孩舔醬油瓶被抓

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

更多熱門

相關新聞

血腥巴赫姆特！西方官員曝「俄軍傷亡破3萬人」

血腥巴赫姆特！西方官員曝「俄軍傷亡破3萬人」

俄軍猛攻烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）長達數月，該地區飽受摧殘，死傷慘重，更被稱為「巴赫姆特絞肉機（Bakhmut meat grinder）」。有西方國家官員指出，截至目前為止，俄軍也在此戰役中損失了大量兵力，約有3萬士兵傷亡，慘烈程度跟巴赫姆特的戰略意義根本不成正比。

烏軍矢言堅守巴赫姆特　華府仍排除F-16援基輔

烏軍矢言堅守巴赫姆特　華府仍排除F-16援基輔

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

俄烏戰爭　再拖恐變下一個越戰

俄烏戰爭　再拖恐變下一個越戰

北約估計俄軍在巴赫姆特「陣亡人員5:1」

北約估計俄軍在巴赫姆特「陣亡人員5:1」

關鍵字：

巴赫姆特澤倫斯基俄烏戰爭軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

「物慾超低」星座女Top 3

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面