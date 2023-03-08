民進黨設「誠信條款」　白喬茵轟：矯情！還以為賴清德多想改革

▲高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對2024立委選舉，民進黨中執會8日通過成立「2024大選提名策略小組」，並通過民進黨版「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或民進黨現任立委的選區除外。國民黨高雄市議員白喬茵8日批評，世代交替議題歷年來都有朝野立委在討論，但賴清德卻不敢修黨章約束，只會口頭說反對帶職參選，「還以為他多想改革？矯情！」

對於民進黨設立「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無該黨現任立委之選區除外，白喬茵認為，這句話就好像男生說，「我此生只追你一人，但如果出現更比你更正的妹子除外。」

白喬茵質疑，這八年來，民進黨張燈結綵地經歷世代交替，但對他黨世代交替就批評是萬惡不赦，「到底要雙標幾百年？請問貴黨比較知名的立委，包括高嘉瑜、何志偉、吳思瑤、黃國書、蔡適應，他們難道是孫悟空橫空出世？還是天上掉下來的禮物？哪個不是從地方議員轉戰中央立委？」

白喬茵說，世代交替議題歷年來都有朝野立委在討論，但如果身為民進黨主席的賴清德都不敢修黨章約束，只會口頭喊喊反對帶職參選，那要不要乾脆也連黨內想選2026年市長的人，通通一起喊不准參選本屆立委？反正喊多少都免錢，「還以為賴清德多想改革？矯情！」