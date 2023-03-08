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獨／5顆蛋抵300元！新北泳池「捐蛋全館免費玩」　2天募得數量曝

▲▼徵蛋活動。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

▲大新店游泳池推出徵蛋活動，捐5顆蛋就可以免費入場。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

記者劉人豪／新北報導

新北市新店區的大新店游泳池，7日在臉書發出「徵蛋活動」，只要捐5顆蛋，當天可免費入場享受泳池、滑水道、泡湯SPA等所有設施，蛋則轉售作公益。總經理蔣聲接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，活動2天目前募得了約175顆蛋，也有缺蛋的吃蛋奶素民眾前來買蛋捐款。或許近來蛋荒時期民眾相當惜蛋，抑或是不太容易買到蛋，讓這個相當划算的活動熱度尚未升溫。

大新店游泳池在臉書發文指出，凡拿5顆蛋至櫃台，當天就可免費進場享受泡湯SPA，另外另外需要蛋的朋友們，可用5塊錢購買回去，活動金額捐創世基金會，這項徵蛋活動至3月30日，「大家不管有蛋沒蛋大家都有蛋，簡單［撿蛋］也是一種幸福」。

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▲▼徵蛋活動。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

▲▼徵蛋活動。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

▲活動2天收了約170顆蛋，需要買的人直接投錢到箱子裡。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

蔣聲告訴《ETtoday新聞雲》，會有這個想法，起因是有很多在地居民家裡養雞，平常蛋吃不完就會帶來給泳池的會員，於是就想說，在這個時期可以推出徵蛋活動做愛心，並把活動所得捐給基金會等單位給需要的人

蔣聲表示，平常大新店游泳池就有推出許多體驗營之類的活動，且不限於館內的部分，還有捐血等公益活動。這次的徵蛋活動，只要帶5顆蛋來捐，就可以抵入場的300元費用，場館內所有設施都可以使用；若是缺蛋的人，來場館把錢捐到創世基金會箱子後，就可以把蛋帶走。

▲▼徵蛋活動。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

▲入場費用300元，蛋只要帶5顆蛋去捐就可以免費入場。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

蔣聲指出，7日推出這個活動後，第1天有10多人帶蛋來捐，一共收了60到70顆，也全數售出。今天活動第2天，也有民眾帶蛋來，至下午5點30分許已經收了105顆左右，如果營業結束時有多的蛋，就會把蛋送到關愛之家。蔣聲說，疫情期間社會福利活動受到相當大的影響，加上近來碰上蛋荒，想說提供力量做一些事情，對社會有比較正面的幫助。

▲▼ 。（圖／記者攝）

▲有前來捐蛋的民眾指出，這個活動相當物超所值。（圖／翻攝自Facebook／大新店游泳池）

有前來捐蛋的民眾指出，這個活動相當物超所值，因為可以只用5顆進場，既然有管道買到雞蛋，來這邊捐出去分享給沒有買到的人，也是功德一件。

另外也有吃蛋奶素的民眾，得知有這個活動以後，就前來看還有沒有多的蛋可以買，得知1顆蛋只要5元後，一口氣買5顆，並加碼直接投50元進創世基金會的箱子內捐出。

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