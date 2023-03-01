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男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭：好丟臉　結局神轉笑歪

▲▼情侶,交往,曖昧,渣男,渣女,劈腿,出軌,小三。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前無奈表示，男友最近沉迷於「跳蛋系列」的A片，於是不斷苦求她，想外出時學謎片玩一下，原本堅決反對的她，最終心軟答應，沒想到後續發展180度神轉，戳笑大票網友。

女網友在Dcard無奈提到，「男友最近沉迷看跳蛋系列的A片，求了好久，我一直都不肯答應，畢竟這樣出門感覺超怪的，而且萬一被人發現真的很丟臉。」

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眼看對方不斷哀求，原PO還是心軟答應了，同時苦笑抱怨「男友三不五時要我按一下遙控器，但我根本沒看過A片，根本也不知道到底怎麼玩，我就隨便亂按，在外面看著一群路人經過男友身旁，而他那個猙獰的表情和不自然地扭動，搞得我心情有夠複雜。」

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

最後，女網友也忍不住問，「各位我男友這樣是正常的嗎？」對此，大票網友留言笑回，「這轉折好過現今大半的電影，笑死」、「妳男友看的是gay片吧，不過在菊花塞不會炸屎嗎」、「堪稱極短篇的好文」、「以後我走在路上，要開始注意有沒有人不自然扭動了」、「想不到系列」、「這個轉折太讚了哈哈哈哈」。

另外，也有男生直言，「女友也有買一個前後伸縮的前列腺按摩器來玩我，跟打手槍一樣會上癮，爽度高蠻多的，但在外面玩要記得帶備用褲子，不然濕整片或爆射好幾波會很明顯」、「正常，我也想玩」、「天啊！完成了我此生的夢想」。

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關鍵字：

跳蛋男友Dcard

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