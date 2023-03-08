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色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲桃園男子竟下藥性侵女友的姪女，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市盧姓男子2019年間與女友相約在桃園見面，並與女友的姪女小薇（化名）3人共同投宿汽車旅館。盧男取出安眠藥誘騙女友與小薇吃下，但小薇機警吐出藥丸，並假意昏睡。盧男性侵得逞後，小薇趁機通知家人報警，盧男被逮後，辯稱小薇當時清醒，主動壓在他身上，2人情投意合，並非性侵。一審將盧男判刑8年，二審改判7年4月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，住在桃園的盧男與住在新北市蘆洲區的女友交往，2人相約2019年6月間在桃園平鎮見面，盧男還說會找其他年輕男子前來。女友就要求姪女小薇一同駕車前往，小薇應允後，在凌晨12點抵達中壢，3人吃完消夜後，盧男提議投宿汽車旅館，等候男友人前來會合。

盧男見色心起，除了打算與女友魚水之歡外，更肖想要得到小薇的肉體；但他自忖小薇不會同意，竟因此起了歹念。盧男拿出四顆具安眠成分佐沛眠（Zolpidem）的藥丸，誘騙2女說這是膠原蛋白，吃了對女人很好。女友不疑有他，吞下兩顆，至於小薇則心存戒心，假意吞服後，趁機吐出丟在床下。沒多久，女友就躺臥在床上沉睡，小薇因擔心盧男對她不利，也假意沉睡。

盧男見藥效逐漸發作，先進浴室沐浴，小薇趕緊起身要叫醒阿姨，但卻叫不醒。盧男出來後，小薇又翻身假睡，盧男竟將小薇性侵得逞。盧男完事後，拉過小薇的手指，打算以小薇指紋解開她的手機，小薇則順勢取回手機，並開始與盧男聊天周旋，還說不會將這些事告訴他人，避免刺激盧男；小薇也趁機通知母親報警。警方隨後趕到現場，逮捕盧男。檢方偵辦後，提起公訴。

法院審理時，盧男否認犯罪，辯稱當晚本來要跟女友歡度，但怕吵到小薇，所以2人一起騙小薇吃安眠藥，要等她睡著後，再叫醒女友；沒想到小薇竟先清醒，主動壓到他身上，2人情投意合發生關係。但法院不採信，一審將盧男判刑8年，另外盧男還犯下持提款卡盜領、恐嚇等罪，這部分判刑6月、得易科罰金。上訴二審後，性侵部分改判刑7年4月，另外6月部分則先行定讞。性侵部分再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

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