藍委讚陳建仁務實、溫暖又講道理　「你比蘇貞昌好多了！」

▲行政院院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院備詢，國民黨立委羅明才質詢時突然表示，自己很敬佩陳建仁，相較打橄欖球的前院長，陳建仁比較講道理、務實，用溫暖的心感受人民脈動。談到兩岸議題，羅更忍不住插話「你比蘇貞昌好多了！他跟刺蝟一樣！」讓現場不少官員都忍俊不住。

羅明才質詢時表示，陳建仁算是比較文人、書生型的院長，歷任行政院長中有些令人懷念、記憶深刻，因為做了很多福國利民的事情，「你記憶中對台灣最有幫助的幾位是誰？拜託你不要講蘇貞昌。」

陳健仁回應，歷任行政院長都盡最大努力，都做一些福國利民工作，歷任行政院長非常多，感謝他們願意戮力從公。

陳建仁表示，依自己個人看法，戒嚴時期任期比較長，做出來的貢獻比較能看見，但有些院長任期不長，也非常有貢獻，前幾任院長林全、賴清德、蘇貞昌也完成非常多建設。

羅明才則追問，台灣人印象比較深刻的有兩位：完成十大建設的蔣經國、帶動高科技產業的孫運璿，帶給台灣相當多貢獻，但有的人上台就在盤算要選總統，你會不會？

陳建仁強調，自己擔任行政院長就是要當僕人中的僕人，把2300萬人民服侍好，希望用未來一年多時間，打造一個溫暖堅韌的台灣，為台灣未來十年打下一些基礎。

此時，羅明才話鋒一轉，突然說自己很敬佩陳建仁，他表示，你七十歲還願意這樣打拼、令人佩服，期許你不要讓台灣成為明日烏克蘭，相較打橄欖球的前院長，陳建仁比較講道理、務實，用溫暖的心感受人民脈動。

羅明才也質詢兩岸交流議題，陳建仁表示，兩岸之間交流一定要和平對等，這樣才是健康有序的，維持和平穩定雙方都需要努力。談到這裡，羅明才忍不住插話「你比蘇貞昌好多了！他跟刺蝟一樣！」不少官員都忍俊不住。

對於經貿議題，羅明才直言，自己很期望台灣可以穩健發展，取代香港、新加坡成為台灣金融中心，但大失所望，過去幾年國際資金都流向新加坡。

陳建仁回應，過去幾年、特別疫情期間，有三大投資計畫，不管是外資、台商投資比例都相當高，這也是疫情期間、全球經濟負成長時，台灣2021年可以有6.5％成長，更是去年全球經濟自由度最高國家，還有努力空間，但不能抹煞前人努力。