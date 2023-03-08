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社會 社會焦點 保障人權

女會計開失竊車硬拗權利車　包包藏罕見毒郵票！國外有致死案例

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓女子深夜開車怠速遭員警盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子（30歲）6日凌晨開車載著男性友人到旗津訪友，由於車輛就停在巷弄正中間，而且一直怠速，引起員警注意，員警一查發現車輛號牌已遭註銷，於是上前盤查，黃女雖然辯稱車子是2年前購買的權利車，但員警隨後在黃女包包中查獲罕見的「毒郵票」，全案在訊後依侵占罪及毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局旗津分駐所所長楊俊豪、警員劉育賢6日凌晨1點多巡經旗津區旗津三路巷弄時，發現一部黑色自小客車怠速停在巷弄許久，一查發現車輛號牌不但遭到註銷，連車身都有問題，進一步查證發現係遭到侵占的失竊車輛。

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查獲罕見的毒郵票。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警上前盤查後，開車的黃女神色自若地拿出讓渡文書，堅稱自己是以12萬元購得的權利車，並不知道車輛遭通報失竊。員警附帶搜索時，在黃女隨身提包內起獲「毒郵票」1包（5張、毛重0.47公克），經檢驗呈現3級毒品苯二氮平類陽性反應。

警方調查，擔任會計工作的黃女載著張姓男友人到旗津訪友，由張男在車上等候，沒想到因為在暗巷裡怠速過久遭到員警盤查，讓車輛身分和毒郵票曝了光。

警方表示，「毒郵票」是一種新興2級至3級混合式毒品，內含成分有許多種，目前國內查獲的有多種強烈迷幻藥成分，效果近似LSD迷藥。毒販是將這些液態藥物浸泡在紙片內，紙片背面打孔劃成數十小格，類似郵票，因而有「毒郵票」之稱，「毒郵票」是含在舌下吸食，透過舌下黏膜吸收，在國外曾有吸食致死案例發生，呼籲民眾切勿好奇嘗試，毀了身體健康之外，更可能身陷囹圄，得不償失。

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