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台南餐廳整理回收「多留一個紙袋」　她拍下2行字逼哭眾人

▲▼台南餐廳整理回收「多留一個紙袋」　她拍下2行字逼哭眾人。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲女網友去餐廳吃飯，看到業者留給拾荒婆婆的紙袋，不禁動容。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣處處充滿人情味，一名女網友4日到台南東豐路吃飯，結果看到餐廳在回收品旁留了一袋東西，指名要給平常來拾荒的老奶奶，讓她看了很動容，直呼業者的舉動好暖，吸引1.6萬人按讚、近300則留言，掀起熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，稱自己4日到台南一家餐廳吃飯，結果在回收籃旁邊看到一個牛皮紙提袋，上頭寫著「婆婆，早晚天氣冷，這個給你保暖」，還附上一個笑臉符號，似乎是保暖衣物，讓她不禁感動「突然覺得店家好暖」。

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許多網友紛紛留言，「婆婆不識字的可能性蠻高的」、「社會需要善的循環」、「人間自有溫情在」、「好奇裡面裝什麼」、「右邊袋口有露出些端倪，應該是圍巾」、「真窩心，看了分享眼淚止不住」，還有人笑說「結果打開是木炭」、「紙袋那麼小怎麼保暖，起碼要給紙箱」、「老人家可能比較喜歡現金」。

不過，也有人不以為然，「婆婆其實是大地主」、「有些做回收的，家境比一般人還好」、「​結果是大地主，撿回收是興趣」、「我們新竹市金山街的回收阿嬤，有3間店面，共18間套房出租」、「這些回收老人，只有少數生活困難，大部分都不缺錢，甚至很有錢，他們只是在打發時間找事做」。

對此，有網友認為，「何必一竿子打翻一船人，萬一這位婆婆是真的有需要呢」、「資源回收只是芝麻蠅頭小利，卻是一份很神聖的工作，好多人執著於阿婆是否很有錢，但如果是你，不管有沒有錢，你願不願意來做這個一般人眼中有點髒的工作？」、「一堆人想法都是理由為前提，比如婆婆很有錢什麼的，但就算很有錢、這件事依然是很溫暖的舉動」。

▼紙袋上寫著「婆婆，早晚天氣冷，這個給你保暖」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲▼台南餐廳整理回收「多留一個紙袋」　她拍下2行字逼哭眾人。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

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