王建煊以無黨籍參戰2024！拋「和平統一救台灣」　拒抱美國大腿

▲監察院前院長王建煊決定選總統。（圖／翻攝王建煊臉書）

記者皮心瑀／台北報導

新黨創始人、監察院前院長王建煊宣布將參選2024總統大選，8日上廣播節目時透露自己將用無黨籍身分來選，「我都85歲了，為何跳出來要選？因為看到台灣一直向下沉淪，兩岸關係壞到就要打仗」，繼續抱著美國大腿，一發生意外就完蛋了。

王建煊於《POP撞新聞》表示，大家都在想，他要選應該前兩三屆就選，那時候才70歲，現在這個年紀說要選，是因為看擔憂台灣未來，他愛台灣，台灣最需要的是和平統一，所以想來想去還是跳出來，選得上很好，選不上沒關係，至少有盡心盡力，「現在政黨人物夜深人靜時能說自己對得起台灣人民嗎？我就是對得起，我要選，也是為了台灣人民」。

王建煊也指出，新黨他已經很多年沒有參與，做得怎麼樣他不太清楚，彼此的想法或許不一樣，「我還要花功夫遊說他們，不要啦，我就用無黨籍」。

根據總統副總統選舉罷免法規定，參選總統有二途徑，一是政黨推薦，二是公民連署，而若要公民連署，要先繳交1百萬保證金，在期限內合格公民連署書須達最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5％，依據2020立委選舉人數計算，也就是28萬2104份，才能獲得2024總統的選舉資格。

王建煊直言，很多人有跟他說連署會比較辛苦，但現在最重要的問題是為什麼他要出來選，他是要救國救民，「大家說你跟大陸和平統一，台灣就沒有了，我為什麼還說愛台灣？當大家知道我說的是有道理的，那連署就沒有問題」，另和平救台灣，也不是只靠統一，他有其他想法。