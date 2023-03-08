配偶沒繳國民年金「他被罰3000」！勞保局回應了

▲勞保局會針對欠繳國民年金者及其配偶進行催繳。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

在台灣凡是年滿25歲，未滿65歲未投勞、農、軍、公教等其他社會保險者，都要繳國民年金，但在台灣多數都是勞工，失業就沒有勞保了，光是要過生活就已經很困難，還要拿出一筆錢繳國民年金，不免引發爭議。對此，有網友抱怨，近日收到勞保局送來的3000元罰單，原因為「配偶國民年金欠費」，讓他相當傻眼。

「國民年金欠費，真的會罰配偶3000元 ！」一名網友在臉書「爆料公社」發文指出，勞保局每年會抽查200位欠費60個月以上的民眾，初次欠費者會被開罰3000元，之後若再欠費12個月，罰鍰金額會再增加3000元，最高可至15000元。

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原PO直言，勞保局若是抽查到好幾年不繳的民眾，開罰也是情由可原，但自己明明每半年有陸續繳清以前欠費，還是被承辦人員抓，且配偶年所得也在50萬元以下，讓他不禁質疑「到底有沒有認真在篩選人啦？失業懲罰金+罰款+罰款強制執行，壓倒多少人的最後一根稻草...」

▲有網友控訴，配偶年收入50萬以下，符合不用繳國民年金條件，但他卻還是收到3000元罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO也呼籲政府，改掉這不合理的法規，繳款自主權還給市民。文章一出，不少網友也認同表示，「有的人搞不好就真的繳不起，不過這政策還真的像來討債」、「就很奇怪…都沒工作了還要繳？增加負擔嗎？想保的人就會保了，為啥要強迫？」、「失業還有錢繳國民年金？不想保也不行？」、「這是懲罰窮人結婚的政策」。

事實上，國保預估有318萬名未投勞、農、軍、公教等其他社會保險者，如家庭主婦和失業者，25歲以上到未滿65歲前會自動納保，而勞保局每年會隨機挑選200名欠費者本人開出催繳單，30天內若沒繳，就會對欠費者的配偶開出催繳單；配偶30天內再沒繳，就會對配偶開出罰單，限期30天內繳納罰鍰，否則就會將罰鍰函送強制執行。

不過，勞動部勞工保險局也強調，若是其配偶有身障手冊、中低收入戶、年收入低於50萬元等符合「國民年金法第五十條第二項正當理由範圍」的條件，則可以檢附相關證明文件，以書面向勞動部勞工保險局提出申復，經審查如確實符合規定，得免負連帶繳納義務。