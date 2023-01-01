15大新制今起上路！　「藏6萬元補助」惠民措施一次看

▲15項惠民新制元旦上路，基本工資將上漲，還有補助項目。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭、張靖榕／綜合報導

2023年正式到來，許多新規則在今年上路，《ETtoday新聞雲》整理15大項新措施，附上行政院4張「15項惠民措施」懶人包，一文掌握今年最新制度。

●勞工新政

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勞動部共有11項與勞工朋友們有關的重大政策或便民措施，其中最受關注的，包括2023元旦（1/1日）起基本工資調漲為2萬6400元、時薪176元，估232萬人受惠。

▼今年元旦啟動10項勞動新制。（圖／記者廖婕妤製）

●勞保費率調漲至12％

另勞保費率從11.5％調整為12％（含就業保險費率1％），今年起勞工平均保費增加36元，估1043萬人受影響。

●國民年金保費漲至10%

衛福部宣布，因精算評價日110/10/1之基金餘額4,656億元不足以支付未來20年保險給付9593億元，因此國民年金保險費率自2023元旦（1/1日）起，將從現行9.5%依法調整為10%，國保月投保金額也從1萬8282元調高至1萬9761元，預估受影響人數約271萬人，每人每月自付保險費將多付72～144元。

●車輛汰舊換新補助

環保署預告訂定空污補助與減碳獎勵，民眾若淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛，包括機車、小客貨車、大客貨車或小客貨車，2023元旦（1/1日）起可獲得不同金額補助，以機車來說，舊機車汰換為電動機車可獲得空污補助1千與減碳獎勵1500元，淘汰老舊汽油小客貨車並購買電動車輛，則可獲得共1萬4000元補助，柴油大貨車或遊覽車最高可獲得3萬元補助。

●節能家電補助

經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾自2023元旦（1/1日）起，購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣3000元。

●北北基計程車起跳價上漲至85元

北市府公運處拍板調漲北北基計程車起跳價，從原先的70元調漲至85元，停等秒數由每80秒5元縮短為每60秒5元，將於2023年4月1日上路，據統計，北北基共有約7萬輛計程車可受惠。

●育兒津貼不排富

先前育兒津貼每月可領5000元的資格，需符合父母或監護人綜合所得稅不超過20％、幼兒未接受托育的公共或準公共服務，才得以受益。

今年元旦起，取消綜合所得稅率20％、5歲幼兒未就學的限制。

●健保單次住院自付額上限調高

急診病房住院30天以內、慢性病房住院180天以內者，同一疾病每次住院需自行負擔費用調高上限至4.8萬元，全年累計應自行負擔費用，最高金額則調高至8萬元。

●非本國籍無健保確診自費

國內疫情常態化，非本國籍人士且無健保身分者，在台確診COVID-19，須自費負擔確診隔離的治療費用。

●法定年齡調降至18歲

《民法》修正成年法定年齡，2023元旦（1/1日）起，從20歲調降至18歲，與民法規範有關之私法關係都會受到影響，可自行租房租車、開銀行帳戶、辦貸款、辦手機門號、辦信用卡等。另立法院亦配合修正所得稅法、遺產及贈與稅法等法規，將各條文中原定之「20歲」改為「成年」，統一各法規中對於成年之規定。

●環保循環杯新制

環保署2023元旦（1/1日）起重要新制上路，和一般民眾最密切相關為「推動循環杯借用服務措施」，屆時連鎖便利商店及連鎖速食店應有5%門市提供循環杯借用服務，以5%來估算，約650家門市提供循環杯借用服務。

●咖啡因含量須明確標示

超商和手搖飲料店等只要現場調製的飲料含有咖啡因，就必須清楚標示咖啡因含量，或依含量區間以綠、黃、紅顏色標示，違者最高罰400萬元。

●國民法官新制

國民法官制度於2023元旦（1/1日）起正式施行，國民法官法庭由6名國民法官與3名職業法官共同組成，負責審理重大刑事案件，年滿23歲以上的國民，皆有機會被抽選為國民法官，藉由積極參與及提供多元觀點，讓司法更貼近民眾想法，提升司法透明度，加深國民對司法的理解與信賴。

●交通郵政4措施

交通部宣布，2023元旦（1/1日）起將有4項交通和郵政新制上路，包括不再補助市區客運購置柴油大客車、國際商港港埠費率上限調漲10%、郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業，以及開放18至20歲新申辦客戶可自行臨櫃辦理儲匯相關業務。

●文化成年禮

文化部將「藝FUN券」轉型，推出送給18歲青年的「文化成年禮」1200元，將於2023年3月29日青年節起開放登記領取，使用效期至2024年的3月28日，登記資格為出生日期2005年1月1日～2005年12月31日、具國內戶籍的國民。

▼元月惠民新制。（圖／行政院提供）