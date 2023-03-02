訂好餐廳！一家人提早到「卻沒座位」　服務生：客人很多能怎麼辦

▲已經訂好餐廳卻沒座位。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

明明已經訂位了，但到現場還是沒座位！一名網友發文表示，連假與家人到訂好的餐廳用餐，怎料抵達後，服務人員卻以現場客人多為由，告訴他們沒有座位了，面對這樣的情況，大家會爭論嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「訂好餐廳到了沒座位會跟店家爭論嗎」為題發文，提到他和家人趁著連假到一家已經預訂好的餐廳吃飯，他們當天提前抵達，但餐廳的服務人員卻說沒有座位了。

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沒有預留座位也就算了，服務人員還態度很不好的說，他們客人就是很多，能怎麼辦？只能在現場排隊了。對此，原PO就拋問，大家遇到這種情況會怎麼做？會和店家爭論嗎？

▲服務人員要原PO一家排隊。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛傻眼表示，「會，不然幹嘛預約時間」、「會，有訂位那店家就要控管翻桌時間」、「會當場開噴，都訂好位了當人家傻子喔」、「會，不然為什麼要訂位」、「會啊，不然訂位訂爽喔」、「絕對會，而且可能直接轉身就走然後給負評」。

不過也有網友表示，「有付訂金嗎」、「會生氣，但也不能怎麼辦，大概只能留負評、列黑名單」、「除了公審也拿他沒辦法，我之前還訂過咖哩飯，到現場跟我說他飯賣完了，除了給他一星好評，還能怎樣」。