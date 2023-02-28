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墾丁吃海鮮「7道菜噴3千6」！他PO帳單秒引戰：份量也貼上來啊

▲屏東墾丁大街，民眾戴口罩防疫逛街。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多民眾會趁著假期到墾丁大街遊玩，但也有些人認為，現在在墾丁遊玩的價格太過昂貴。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

近日正好是228連假，不少民眾會趁著機會外出旅遊。一名男子近日與親友跑去墾丁旅遊，過程中到某間海鮮餐廳吃飯，沒想到一頓飯花了3,620元，讓他傻眼貼出自己點的菜色內容，直言「貴還是便宜我搞不清楚了」，帳單曝光後引起兩面論戰，多數網友則認為，應該先將份量貼出來，才能定義究竟是貴還是便宜。

這名男子在「爆怨公社」表示，他與親友到墾丁某海鮮餐廳用餐，過程中點了7道菜、2瓶啤酒，收到的帳單卻高達3,620元，讓他傻眼直呼，「貴還是便宜我搞不清楚了。」

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依據照片畫面，男子一行人總共點了炙燒大干貝、鹽烤蝦、檸檬蝦、烤牛奶貝、高麗菜，以及奶油麵包蟹、清蒸麵包蟹，雖然品項不多，但看起來十分豪華。

▼男子與親友到墾丁用餐，7道菜花了3620元。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼男子與親友到墾丁用餐，7道菜花了3620元。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼墾丁海鮮。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

貼文引起許多討論，有不少遊客認為，「誰還想國內旅遊」、「你該不會在墾丁大街上吃吧。那您口袋有夠深」、「吃海產要去後壁湖，價差50以上、量也有差」、「沒關係啦…就讓這些老闆繼續這樣玩…後果讓他們自己承擔…我會建議出國玩喔」、「墾丁滷味2人份就800多了…你這個便宜啦」、「去墾丁就是要當盤子的，不當就麥當當吃一吃就好。」

不過，同樣有人表示，現在麵包蟹的價格並不便宜，店家還有租金、水電瓦斯及人事成本，這樣一桌點下來並不算太貴，「重點是兩隻螃蟹兩份蝦子還有貝類跟啤酒….看起來都點比較貴的海鮮」、「2蝦2蟹就差不多2000以上了…看起來不是很貴啦」、「2隻螃蟹2份蝦子2份貝類，看蝦子大小跟螃蟹大小吧，貴還是便宜真的不好說」、「還算合理，只是不會在那樣坐小椅子店吃，熱炒店廚師有沒有能力處理大菜需要考慮。」

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