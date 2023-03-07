威馬汽車復活？宣布「全力開展復工復產」

▲威馬汽車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車企威馬汽車先前曾多次傳出經營困難，甚至瀕臨倒閉。但令人想不到的是，威馬的官方微博7日突然發文宣布，公司正全力開展復工復產，超過100家經銷商門店也將陸續恢復常態化服務。

威馬汽車表示，作為國內新興的新能源汽車產品及出行方案提供商，威馬汽車在經歷了因疫情導致的重大影響後，率先響應市場號召，通過在復工復產關鍵節點期間企業自主的積極變革，正全力推進製造、銷售、服務等多端業務的順利開展。

威馬汽車提到，其中，面對累計數量已突破十萬，且規模仍在不斷攀升的用戶群體，威馬始終秉持以用戶為中心的核心理念，將以積極、主動的態度克服各種困難，並不斷完善品牌的售前、售後等各項用戶服務體驗。

威馬汽車說，截至目前，針對前期因供應鏈緊張造成部分用戶售後不便的情況，威馬在政府相關單位的支持下，已聯繫生產部門、經銷部門、售後備件外包存儲配送公司等，緊急調撥相關零配件盡快滿足用戶需求。

威馬汽車還說，近期，全國將有超過100家經銷商門店陸續恢復常態化服務，為用戶解決各類購車、用車問題。

威馬汽車更指出，2023年，「全力以赴、變革突破」將成為威馬汽車面對各種挑戰和不確定的核心基調，「未來，威馬也將繼續為用戶提供安全可靠、質量穩定、成本合理、體驗出色的產品與服務。」