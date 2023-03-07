農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

▲農委會副主委陳駿季（右）與駐日代表謝長廷(右起)操作台灣冷凍農水產品自動販賣機。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會率團參加東京國際食品展，「台灣農水產館」今（7日）開幕，農委會副主委陳駿季宣布，今年將在日本推出「台灣味」台灣冷凍農水產品自動販賣機，讓日本消費者可以輕易買到台灣的冷凍鳳梨釋迦、毛豆、石斑魚、白帶魚、香腸、貢丸等產品。

「台灣味」台灣冷凍農水產品自動販賣機今天首度在東京國際食品展亮相，農委會表示，這是針對日本消費特性而特別推出的銷售模式，24小時都可購買、擺放地點彈性，讓日本消費者更容易購買與品嘗來自臺灣的美味農產品，希望透過多元行銷方式，擴大對日出口。

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陳駿季表示，雖然這幾年受到新冠肺炎與中國大陸禁止台灣多項農漁產品進口等影響，但110年我國農產品出口金額仍達到歷史高峰的56.7億美元，去年外銷日本更達到新台幣254億元，較110年增加17.5%，日本成為僅次於美國的台灣農產品第二大出口市場，預估今年外銷日本再比去年增加10%（新台幣25億元），突破新臺幣300億元，進一步提升國產農產品產地價格與農民收益。

陳駿季指出，我國毛豆、鳳梨、芒果等農產品及鮪魚、鰻魚等水產品長期受到日本消費者青睞，近年來新興銷日的冷凍鳳梨釋迦及豬肉加工製品也頗受好評，農委會將持續輔導農民、農民團體及外銷業者，充實冷鏈設備與加工設施，供應更高品質的產品。

農委會表示，日本東京國際食品展與德國科隆食品展、法國巴黎食品展並稱全球三大專業食品展，今年農委會邀請業者共同設置「臺灣農水產館」，以臺灣懷舊印象，主打鳳梨、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、鱸魚、黑蜆、豬肉加工製品、茶葉、冷凍地瓜、蜂蜜等國產優質農產品，吸引各國業者採購。