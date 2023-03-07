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埃及再挖到寶！迷你獅身人面像深埋地底終出土　面帶微笑還有酒窩

▲▼埃及最近宣布挖出新的獅身人面像。（圖／CFP）

▲埃及最近宣布挖出新的獅身人面像，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及觀光暨古物部6日宣布，考古學家在南部哈托爾神廟（Hathor Temple）附近，挖出一尊「面帶微笑、有著2個酒窩」的獅身人面雕像，成為埃及近來一系列新出土文物中的最新發現。

▲▼埃及最近宣布挖出新的獅身人面像。（圖／CFP）

綜合外媒報導，哈托爾神廟是埃及保存最完好的古代遺址之一，它坐落於首都開羅以南約500公里處，而埃及新發現的這座石灰岩獅身人面像，正是在這裡附近一座雙層墓穴中所發現。聲明稱，這座獅身人面像臉上帶著微笑，還有2個酒窩，但它的體積比高達22公尺的吉薩金字塔（Giza）要小得多。

▲▼埃及最近宣布挖出新的獅身人面像。（圖／CFP）

考古學家也在這尊「美麗而精緻的雕像」旁發現了一塊古羅馬石碑，上面還有著「通俗文字和象形文字」。考古學家解讀石碑文字後，相信當時的工匠採用了非寫實方式，在雕像上刻劃出古羅馬皇帝「克勞狄一世」（Claudius）的面貌。這位皇帝曾在公元41年至54年間將羅馬統治擴展到了北非。

埃及此前數月連續公布了一連串新發現，一些專家認為，埃及政府近期急於公佈這些發現，是為了吸引更多遊客，在埃及嚴重的經濟危機中重振旅遊業。埃及政府的目標是在2028年前，每年吸引3000萬名遊客到訪，相關數字比疫情前赴埃及觀光的人數還要多出1倍有餘。

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