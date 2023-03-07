如願考上大學...3男大生偷67捆金紙還願　辯：玉皇大帝聖筊恩准

記者林悅／台南報導

台中高姓男大生，2年前來台南首廟天壇（天公廟）許願，祈求如順利考上理想學校，將焚燒金紙還願，高男請2名同學幫忙，4日租車南下台南天壇，將廣場前信眾供奉金紙67捆，未經天壇廟方許可，逕自載至仁德區某土地公廟的金爐焚化，感謝神明庇佑，市警二分局據報以車追人，將高嫌3人查獲，依竊盜罪嫌送辦。

▲台中高姓男大生，台南天壇許願祈求如順利考上理想學校，將焚燒金紙還願，高男請2名同學幫忙，涉嫌竊取67捆金紙焚化感謝神恩被依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣首廟天壇於3月6日中午11時許，發現廟前廣場之金紙短少67捆（價值新台幣6萬7千元）遭竊，急忙派員至台南市警二分局民權派出所報案。員警受理後立即調閱周邊監視器，逐一檢視過濾人車畫面，發現在3月5日凌晨0時18分許，有一輛白色貨車開進廟內廣場，3人下車以徒手方式將廣場金紙搬上車後駕車離去。

案經員警鎖定車輛以車追人，4小時立即鎖定涉案對象20多歲高姓男子，並通知到案說明，釐清犯案目的動機竟是為了還願。員警調查，高姓男子（20多歲、台中人）於2年前至台南天壇發願，如大考順利將焚化金紙感謝玉皇大帝，後來他順利考上台中1所知名國立科技大學。

高男為還願，於3月4日晚上託請傅姓、樊姓2位同學（均20多歲）一同幫忙，高男以其事前已獲玉皇大帝應允恩准為由以2000元租賃貨車1輛，開車來台南天壇，於5日凌晨0時18分將貨車開進天壇廣場，3人以近30分鐘之時間一同將廣場前信眾供奉金紙67捆，未經天壇廟方許可，逕自載走至仁德區1處土地公廟的金爐焚化感謝神明庇佑，67捆金紙經員警通知到案時僅焚化剩2捆。

據了解，高男表示，他於2年前向玉皇大帝許願時有向神明秉告，他如果如願考上理想大學，他還是學生還沒有賺錢，但他願意幫忙搬金紙去燒來還神恩，當時玉皇大帝有允准3聖杯，所以他搬金紙是有經玉皇大帝恩准的，並不是偷竊。

警方對於3位男大生的說法感到哭笑不得，未經他人同意，擅自拿取他人物品就是偷竊的行為，3人身為大學生，竟如此缺乏法治常識，甚感無奈，且竊盜罪係屬公訴罪，全案偵訊後依仍竊盜罪嫌將3人移請台南地檢署偵辦。