練槓鈴深蹲做錯「1步驟」　害隔壁男遭砸破頭！判拘50天

▲北市熱愛健身男大生在體適能中心進行槓鈴深蹲訓練時，未以正確方式卸除槓片，砸中一旁臥推男子，導致顱骨骨折，士林地院依過失傷害判處拘役50日。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

痛！北市熱愛健身男子阿強（化名）前往體適能中心進行槓鈴深蹲訓練，卻未依正確方式卸除左右邊槓片，導致右側槓片過重，槓鈴桿向右翻轉180度，直接砸中一旁正在臥推的王姓男子，導致王男左側頭部開放性顱骨骨折併硬膜上出血傷害。士林地院，依過失傷害罪判處阿強拘役50日，可易科罰金。

判決指出，2020年6月，阿強到北市網球中心內的體適能中心，進行槓鈴深蹲訓練，結束訓練後，將槓鈴桿左側槓片一次全數卸下，導致槓鈴桿右側槓片過重，槓鈴桿因此向右翻轉180度，直接砸中一旁正在臥推的王姓男子頭部，導致他受有左側頭部開放性顱骨骨折併硬膜上出血傷害，事後也決定報警提告。

士林地檢署檢察官為求謹慎，實地勘查現場器材發現，深蹲架及臥推架間隔約200公分，另更函詢中華民國重量訓練協會，正確卸除槓片方式應為「左右輪流卸除同重量單片槓片」，認阿強確實卸除槓片有誤，依法起訴。

去年9月簡易庭審酌阿強坦承犯行，但未以正確方式卸除槓片，導致槓片砸中王男，但雙方因賠償金額差距甚大，調解失敗，依過失傷害罪判拘役50日，可易科罰金5萬元，事後經上訴，合議庭定原處分適當，駁回上訴。