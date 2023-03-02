北市議員落選人無照撞老婦釀腦出血　耍賴不賠償下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新黨北市議員候選人郭榮先，去年參選期間酒駕撞傷2名機車騎士，法院審結，依酒駕累犯判處他6月徒刑可易科罰金18萬；時運不濟的他，又因為於2021年8月開車行經士林區時，撞擊違規步行穿越百齡橋的82歲周姓阿嬤，導致周姓阿嬤腦出血、耳膜破裂等傷遭判拘役55日，全案上訴，士林地院2日駁回上訴，維持原判決，全案可上訴。

現年44歲的郭榮先於2021年8月18日上午5時許，駕駛轎車 （牌照現已遭註銷）往承德路方向引道時，未注意車前狀況，撞擊違規步行穿越百齡橋的82歲周姓阿嬤，導致阿嬤受有頭部外傷併腦出血、耳膜破裂、左腳踝骨折、第一二節腰椎壓迫性粉碎性骨折等傷害，一審依過失傷害判拘役55日。

郭原本答應會賠償45萬元，卻一毛未付，周姓婦人透過代理人表示，郭犯後態度惡劣，且原審量刑太輕，希望撤銷原判決，故提起上訴。

上月2日法院首開庭，郭與周姓阿嬤均未現身出庭，《東森新媒體ETtoday》聯繫上郭，他則激動指出，「你們不能關心一下疫苗受害者嗎？我的事情沒什麼重要的！」隨後又解釋，當天未出庭是因有另一調解庭，所以才未出席，目前也積極與對方談和解，但對方提出的賠償金額條件有些高，自己目前經濟不是很好，所以還在努力中。



