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社會 社會焦點 保障人權

控醫美失敗害眼皮外翻　診所傻眼：她下跪感謝「變漂亮了」

▲▼肉毒桿菌,美容,醫美。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子指控醫美手術失敗，害她眼皮外翻，但醫美診所指她對手術結果很滿意，還下跪感謝。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

詹姓女子去年到醫美診所接受眼周充填、拉皮等5項手術後，發現自己眼睛外翻，影響睡眠，控告診所負責人和醫師過失傷害，還多收她15萬元涉嫌詐欺，醫美診所挨告後喊冤絕無多收錢，詹女手術後，還當場下跪謝謝讓她變漂亮了，因詹女無法提出傷勢診斷證明等資料，事後又具狀撤告，台北地檢署處分不起訴陳姓診所負責人與林姓醫師。

詹女因為對自己外貌不滿意，2022年4月1日到位於台北市忠孝東路上的醫美診所，與專業人員討論後，決定在4日由林姓醫師執刀，同時進行進行注射填充物(眼周)、眼袋、中臉拉皮、取自體耳朵軟骨隆鼻左側鼻翼修疤等5項手術。

半年後，詹女突然提告指控手術害她眼皮外翻、角膜發炎潰爛、無法闔眼，而且當初約好手術費是20萬元，手術後卻跟她收了35萬元，認為診所陳姓負責人與林姓醫師分別涉嫌詐欺、過失傷害等罪。

陳姓診所負責人辯稱，詹女在手術完成後，自己看完成果，當場下跪表示感謝，「說我們改變她的臉型，變得比較漂亮」，陳女還說，詹女因為回家只有自己1人，無法自行照顧，要求多住院幾天，診所還提供三餐，最後實在沒辦法才請詹女離院。

林醫則說詹女手術是成功的，明顯比之前好看很多，但她拆線後就沒再回診，直到半年後突然來訪，他們診所的確只收了20萬元醫療費，也有開立收據，否認詐欺或過失傷害。

檢察官勘驗診所提供的詹女術前術後照片，詹女在手術後，明顯可見眼周淤黑部分消失，鼻上疤痕消失，外型也變得較為飽滿，且詹女回診時可正常使用手機，沒有任何不適的樣子，看不出有眼皮外翻等傷勢。

為了調查詹女傷勢，檢察官傳喚詹女卻屢傳不到，由於詹女沒有提供診斷證明傷勢，也沒有支付診所35萬元的證據，加上詹女在最後關頭具狀撤回詐欺告訴，檢察官最後以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴醫美診所陳姓負責人與林姓醫師。

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