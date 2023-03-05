「岡山鈞銘」遭球棒痛毆！噴血倒地喊：好痛不要打　警出手逮人了

記者吳奕靖、柯振中／綜合報導

近日網路上有一段凌虐影片不斷流傳，自稱「岡山鈞銘」的高雄男子在某間茶行遭到囚禁、痛毆，導致渾身是血，當場嚇得不斷求饒。岡山分局得知情況後，也立即成立專案小組調查，迅速將涉案的28歲劉男、19歲陳男及19歲吳男緝獲到案，全案依照組織犯罪條例、妨害自由及傷害等罪嫌送辦。

這段影片近日在IG上不斷流傳，影片中名為「岡山鈞銘」的男子被抓到名為「蚵仔寮茶行」的場所裡面，接著遭到棍棒痛毆，導致全身都是血，也嚇得他不斷求饒，喊著「很痛」、「不要打了」、「給我衛生紙好不好」。

▲「岡山鈞銘」在嫌犯的脅迫下發誓，不會再提到「蚵仔寮茶行」的名號。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）



最後這名「岡山鈞銘」趴在地上，對著鏡頭說「岡山鈞銘以後不會再提到蚵仔寮茶行」，接著又伸手發誓「我岡山鈞銘以後如果再提到蚵仔寮茶行，其他人的下場就跟我一樣、茶行跟酒行都一樣，以後誰再亂嗆，下場比我更慘」，模樣相當狼狽，也可以看見暴力犯罪者的手段十分兇殘。

▼一名自稱「岡山鈞銘」的男子遭到囚禁痛毆，倒地不斷求饒。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）



岡山分局接獲通報後，立刻成立專案小組調查，並迅速將影片中的28歲劉姓男子、19歲陳姓男子以及19歲吳姓男子緝獲到案，全案依照組織犯罪條例、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。