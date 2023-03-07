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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／國民黨最晚5、6月確定總統人選　採「徵召」侯友宜機率高

▲▼國民黨全代會,侯友宜與朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲去年國民黨全代會，侯友宜與朱立倫互動良好。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫多次強調，3月4日南投立委補選結束後，就會對2024總統提名機制展開討論。如今補選已告一段落，綜合國民黨各方意見，「鞏固最強候選人」已是全黨共識。近朱人士透露，黨中央提名會採「先立委、後總統」，待新北市議會總質詢結束，會徵召新北市長侯友宜，代表藍軍力拼重返執政，且黨內已有共識，最晚5、6月便會確定總統提名人選。

民進黨中央13日將進行總統初選領表登記作業，可以確定副總統賴清德幾乎已定於一尊，反觀國民黨除了侯友宜遲未表態之外，也還有如何處理鴻海創辦人郭台銘表達想回國民黨參加初選的問題待解，所以國民黨難免產生危機感，包括黨中央政策會執行長曾銘宗、副執行長李永萍、智庫執行長柯志恩、不分區立委鄭麗文、游毓蘭、李德維、新北市議長蔣根煌、新北市議員葉元之、林金結，都或明或暗表態挺侯。就連前主席洪秀柱都說，對侯友宜寄予深切期望，籲侯盡早表態參選。

一位前黨務主管表示，目前最重要的關鍵在於，黨中央如何協助侯友宜一步步從幕後走到台前，且過程必須平順，達到「鞏固最強候選人」之目標，而這個任務便有賴黨主席朱立倫的精心設計與操刀。

對於2024總統提名機制，朱立倫身為黨主席外必須呈現公平、公正態度，故多次重申「無私無我」、「走對的路、提對的人」、「推出最強人選、全黨團結勝選」等語。據了解，朱雖仍懷抱總統夢，但目前侯已是大勢所趨，朱不願也不能逆勢而為。

近朱人士說，「朱侯溝通無礙，且朱不會擋侯」，所以侯的登場劇本其實相當程度操之於侯自己。相關人士也表示，侯友宜近期喊出「以民為天」、「團結共好」、「三平三安」，早已顯露登頂之心，就只等一個最強的時間點出線就好。

至於何時是「最強的時間點」？黨務人士指出，侯友宜若成功通過新北市議會總質詢考驗，並且獲得過半數市議員祝福，證明多數新北市的民意都支持侯選總統，故時間大約落在5月底，亦即民進黨議員質詢結束後。而為了避免初選造成的紛擾，黨中央不排除循「桃園模式」，徵召侯友宜參選。

黨內人士分析，黨內採「先立委、後總統」提名順序，對朱立倫也最有利，一方面合乎侯友宜的意願，一方面朱可「以拖待變」，說不定侯未能通過總質詢考驗，或新北市又再爆出重大爭議，朱便有機會上場代打；另方面，因提名立委期間尚未提名總統，故朱仍是國民黨內「唯一太陽」，即可確保立委候選人「近朱最大化」。

▲▼國民黨全代會,侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜缺席林明溱選前之夜，繼四大公投歲月靜好後，再度引發「戰犯」聲浪。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜方面，為了順利撐過5月，再加上民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩已放話「開議將有一場腥風血雨」，這讓侯變得更加步步為營，頻頻對市府官員下令，把份內市政做好，一旦出現品格操守問題，絕不護短；副市長劉和然也在區政會議上提到，「明年1月13日前各界的攻擊會更加慘烈，請大家要時時警覺、迅速處置及回應」。

不過，因為出席林明溱選前之夜，而意外成為眾矢之的，遭指責為南投立委敗選「戰犯」，除了組發會曾多次邀請侯出席林明溱選前之夜輔選站台外，朱立倫本人直到造勢晚會當天都還在力邀侯到場，無奈均遭侯營以「另有行程」為由閃了；黨務人士坦言，侯友宜來不來選前之夜其實對選情影響不大，不過儘管如此，該人士仍表示，侯友宜缺席選前之夜，產生的會是「觀感問題」，因此不少國民黨人都看不懂侯團隊的操作，也擔心侯不沾鍋的個性，會讓他在未來的總統之路，橫生枝節。

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關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

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