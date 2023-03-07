徐巧芯戰力值多少？　她提5大策略：願受黨中央「紅軍模式」拷問

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者江采蓁／綜合報導

今（7）日有媒體報導，國民黨受南投補選敗選的衝擊後，黨中央考慮未來民調不再是人選提名時的唯一考量，將適度納入候選人「戰力值」，作為提名重要參考依據。對此，國民黨台北市議員徐巧芯提出自己可以做的五大策略配合黨中央，並向大家提問「我的戰力值大概是幾分？」

針對此傳聞，徐巧芯表示，自己很開心黨中央看到戰力對於選戰的重要性，她認為，確實現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡，她指出，雖然不知道屆時怎麼具體納入，但她想了一下，她大概可以主動做這些事配合黨中央的策略。

她舉例，第一，她會持續透過直播等新媒體渠道，揭露民進黨執政問題；第二，黨中央或其他候選人有需要，她會義務協助空戰；第三，針對未來投入艱困選區的新人，她會主動尋求連線，一起團體作戰，不分你我；第四，她未來會提出新一代的人才培育計畫，領導下個世代繼續向上發展；第五，願意配合黨中央接受「紅軍模式」的靈魂拷問。

徐巧芯也向大家提問「我的戰力值大概是幾分？」並提到她甚至可以值夜班監督、不睡覺盯緊綠營側翼。此文一出也引來網友熱烈討論「戰力破萬」、「巧芯戰力100分」、「熱戰？國民黨那些老人，打的動嗎？」