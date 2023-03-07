千斤頂破門偷1300張「彩券大盜」落網　刮500張中2萬...慶生被逮

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市光復路一家彩券行4日凌晨遭竊，竊賊趁著夜深人靜時，以千斤頂將彩券行鐵門撐開後入內行竊，將各面額彩券約370餘本搜刮一空，警方獲報後立即成立專案小組追查，經以車追人釐清、確認犯嫌身分後，於6日凌晨1時許，在新北市樹林區一帶，順利將53歲劉姓嫌犯逮捕歸案，而當天剛好是劉嫌的生日，沒想到他半夜要出門慶生時卻因此被逮。

▲苗栗市一家彩券行日遭竊賊以千斤頂頂開鐵門入侵，遭竊370多本刮刮樂彩券，竊嫌6日凌晨在新北樹林落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方表示，彩券行在4日上午準備開門之際，發現門口的鐵捲門遭到破壞，驚嚇之餘，趕緊報案，警方獲報後，立即前往採證，初步調查，竊賊當天凌晨騎乘偷來的機車前往彩券行門口，並以千斤頂撐開鐵門後鑽入行竊，一口氣將店內存放的各面額彩券、約370餘本全搜刮一空，初估損失約7、80萬。

據了解，嫌犯是3號晚上先搭火車到苗栗，4號凌晨先偷機車及千斤頂，然後開始在苗栗市區找尋做案目標，凌晨2點35分來到光復路的這間彩券行，發現他門口及附近路口都沒監視器，於是下手行竊，總共偷得刮刮樂彩券1300多張。警方是根據監視器畫面，再清查其他轄區類似的竊案手法，才鎖定竊嫌。

警方根據店家提供的資訊，分析犯案手法，以車追人確認劉姓嫌犯先利用偷來的機車代步，再用作案工具破壞鐵捲門入內行竊，苗栗警分局專案小組立即報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，前往劉嫌租屋處埋伏，守候多時終於在6日凌晨1時許，趁劉嫌欲外出慶生之際，警方一擁而上當場逮獲，隨後在嫌犯租屋處起獲未刮完的刮刮樂彩券800多張，其餘500多張已經被嫌犯刮掉，並換取近20000元的彩金，被捕時身上剩下4000元，其他的錢已經購賣毒品，嫌犯被捕時還跟警方說當天(6日)是他的生日，沒想到警方那麼快就鎖定是他。

全案訊後依加重竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，劉姓嫌犯經地院裁定羈押。

苗栗警分局表示，本案能迅速偵破，除了被害店家在第一時間報案，警方即時掌握案情及積極訪查，分析嫌疑人的作案手法，正確判斷犯嫌可能返回租屋處藏匿外，另一個破案關鍵就是本分局員警能掌握地區治安資訊、全力追緝，才順利查獲。