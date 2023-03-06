同樣是馬祖「莒光沒肉」南竿、東引就有肉！　內行人點破誰出包

▲馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃在沙灘留言想吃肉。但內行人分析，同是馬祖的南竿、東引就有肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者林彥臣／綜合報導

馬祖莒光近日爆出官兵斷炊，在沙灘寫字「馬防部伙房都沒肉，（阿兵哥）肚子餓都吃罐頭泡麵」，震驚外界。對此，馬防部回應，除以C-130運輸機空運冷凍肉品外，正、副指揮官也以「交通船」送食品至莒光。不過在PTT軍武板（Military）上就有內行人分析，莒光國軍沒肉吃誰出的包最大。

原PO在軍武板發文指出，這次根本不是海象的問題啦，你南竿、北竿、東引官兵沒東西吃嗎？台馬之間航班有停？今年台馬之星和台馬輪除了歲修停航都有開，馬祖人也都有正常飯可以吃，只有莒光島快一個月沒有補給，當地人也有缺貨，只是客船可以開就不會沒東西吃，南竿找人放上船，莒光拿貨就好，是誰的問題很明顯啦？

原PO分析，如果台馬間不能開船，南竿莒光之間也不能開船，南竿哪來的貨調給莒光？怎麼調給莒光？說更白一點莒光守備大隊現在只有多少人？四個連而已，扣掉返台等等，「二百人打死啦，能吃多少東西」。

原PO認為，貨輪不開，客船也可以送啦，海巡也可以協調，高賓要去「高亮莒」（高登、亮島、莒光）都會請海巡派船，司令包個加菜金，官兵斷貨快一個月，客船不用、海巡不找，現在又可以請南竿肉商送貨，會信國軍說法的人，信仰要很足才行。

原PO還提到，如果是天氣原因，所有交通都斷，士兵出來哭夭那可以說他是草莓，但今天是因為軍官故意或無意不作為，讓官兵應有的福利受損，當然是檢討軍官，會去檢討士官兵的也很有事。