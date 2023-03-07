游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

▲馬祖莒光鄉阿兵哥疑似21天沒肉吃，憤而沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者江采蓁／綜合報導

馬祖莒光近日爆出官兵斷炊，在沙灘寫字「馬防部伙房都沒肉，（阿兵哥）肚子餓都吃罐頭泡麵」一事引發外界熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆7日就在臉書大嘆，馬祖官兵沒肉吃，笑掉解放軍大牙，行政院長陳建仁內閣一上路就遭遇亂流，好事還沒出門，壞事已傳千里，未來一路走下去，還會遇到什麼狀況，怎能不令人擔心？

游盈隆直言，「馬祖伙房缺肉，官兵只能吃白飯、泡麵和罐頭」，這件事的嚴重性不下於去年離島守軍丟石頭驅趕中共無人機，會笑掉解放軍大牙，貽笑國際，他表示，長期以來多數國人對國軍防衛台灣的能力存疑，如今馬祖駐軍再出現這種不該發生、不可思議的事，肯定會再次打擊國人對國軍的信心。

游盈隆指出，根據台灣民意基金會半個月前發佈的民調，如果明天中共（中國）出兵打台灣，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五對國軍保衛台灣的能力有信心，四成七沒有信心。進一步分析可發現，20至34歲，五成五對國軍有信心，而35至64歲卻有過半數對國軍沒有信心。他大嘆，可以想見，類似馬祖官兵沒肉吃的事件若一再發生，必將嚴重打擊國人對國軍的信心，辜負年輕人對國軍的信心，傷了年輕族群的心，後果堪虞，三軍統帥總統蔡英文和國防部有這種警覺嗎？

游盈隆表示，國防部近期接連出包，先是力推不周延、不成熟的「全動法」惹議，再驚爆如此聳動的「馬祖官兵沒肉吃」事件，肯定會有不好的政治效應，如果再加上近期缺蛋風波，農委會主委陳吉仲窮於應付，左支右絀，社會觀感不佳。又如政府為回應民意，普發每人六千元，立法雖已通過，但要拖到四月才拿得到，人民對政府好意的感受到那時恐怕也揮發光了。

游盈隆最後感嘆，陳建仁內閣一上路就遭遇亂流，好事還沒出門，壞事已傳千里，未來一路走下去，還會遇到什麼狀況，怎能不令人擔心？

針對傳出斷炊一事，馬防部回應，除以C-130運輸機空運冷凍肉品外，正、副指揮官也以交通船送食品至馬祖。國防部長邱國正受訪時則坦言，國防部有不夠周延的地方，但也保證，自己擔任國防部長期間，不會再發生此事，對於官兵在沙灘寫字一事，他則認為要檢討領導幹部，要追究這件事。