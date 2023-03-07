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搶吃雙層厚牛尬顆粒花生醬！　速食店濃郁系「美式花生堡」回來了

▲▼漢堡王花生堡來了。（圖／業者提供）

▲濃郁系「美式花生堡」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

花生老饕等到了！人氣速食品牌「漢堡王」濃郁系「美式花生堡系列」重磅回歸，這次一口氣推出5款花生漢堡，特意選用吃得到花生顆粒的香濃花生醬搭配火烤牛肉、椒香脆雞等，還有全新登場的「美式花生雙層安格斯牛堡」，光是一層安格斯牛肉排就是一般牛肉3倍厚，這次直接放2層，超級滿足，即日起限時2個月開吃。

▲▼漢堡王花生堡來了。（圖／業者提供）

▲▼肉排淋上顆粒花生醬超罪惡。

▲▼漢堡王花生堡來了。（圖／業者提供）

漢堡王「花生重磅賞」系列回來了，一次就有5款花生堡等吃，首推全新現身的「美式花生雙層安格斯牛堡」，選用一層比一般牛肉多出3倍厚的安格斯牛肉排作為主角，直接夾進2層，再搭配香濃花生醬、蔬菜、培根、起士等料，每一口都能吃到爆汁厚牛與花生結合的罪惡美味。

除外還有4款回歸的花生堡，包括美式花生重磅雙牛堡、美式花生重磅雙層辣雞堡、美式花生雙層脆雞堡及美式花生牛肉堡，通通都在肉排上淋了滿滿花生醬，即日起限時2個月開賣，想吃要快。

▲▼21PLUS、21風味館推最新「避風塘風味炸烤雞系列」。（圖／業者提供）

▲▼21PLUS、21風味館推最新「避風塘風味炸烤雞系列」開吃。

▲▼21PLUS、21風味館推最新「避風塘風味炸烤雞系列」。（圖／業者提供）

另，21PLUS、21風味館近日也有最新「避風塘炸烤雞系列」等吃，首推「避風塘炸烤半雞」，把香草烤雞經過蒸烤、油炸2道工序，打造外酥內軟的滋味，接著淋上青花、花椒、雞心辣椒、薑等辛香料製成的避風塘雞汁醬，搭配滿滿炸蒜酥，每一口都能吃到微麻微辣的豐富口感，還有個人限定吃的「避風塘炸烤雞腿」選擇，即日起於全門市上市。

3月29日起再加碼推出「避風塘蘿蔔糕」，把避風塘醬料淋在炸至金黃外酥的蘿蔔糕上，最後灑上在地蒜酥丁，通通不能放過。

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