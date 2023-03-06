邱國正稱要「超前部署」解放軍逼近　陸外交部：兩岸都是中國領土

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

我國防部長邱國正今（6）日在立法院表示，面對逾越中線的共軍機艦，我方一樣要超前部署，今（2023）年恐怕會更加逼近，甚至突入24浬，接近到12浬。對此，大陸外交部發言毛寧在例行記者會上回應稱，「台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施，捍衛自己的主權和領土完整。」

▲邱國正出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸外交部6日舉行的例行記者會上，有記者問及，「台灣國防部長表示，鑒於兩岸的緊張局勢不斷增加，台灣應當警惕解放軍闖入台灣附近的領域。」

對此，毛寧先是轉頭看向提問的記者，正色回應稱，「首先我要告訴你，台灣是中國的一部分，沒有所謂的國防部長。」毛寧隨後強調，台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施，捍衛自己的主權和領土完整。

邱國正在立法院備詢時指出，國軍很節制，不發起第一擊，但若對方海空實體不斷越界，我們要有所因應，若共軍機艦越過中線再往前進逼，國軍就必須作自衛反擊。此外，邱國正也提到，對於解放軍逐漸逼近台灣，我方一樣要超前部署，今（2023）年恐怕會更加逼近，甚至突入到24浬接近到12浬，的確很嚴重。