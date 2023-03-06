邱國正評估中共今年可能「突入24海浬」　江啓臣：那就打起來了啊

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中共去年因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，展開大規模軍演；而新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也傳出可能訪台。對此，國防部長邱國正6日於外交及國防委員會備詢時表示，我軍都超前部署，但他也評估，狀況會比去年嚴重、更加逼近，今年甚至可能「突入」，突入24海浬，接近12海浬。

國民黨立委江啟臣上午於立法院外交及國防委員會質詢時，詢問中國大陸軍費大幅度增加，我軍在兩岸情勢的看法。邱國正表示，兩岸軍事動態都很注意，中共軍費增加不是只有今年，歷年都在增加，今天看起來對方就是在準備當中，準備將來有必要該動武就會動武。

對於動武的態勢是否比以往強烈？邱國正說，確實比以往強烈，一定比以前強烈，最近台海周邊的機艦運行，每天都保持10架左右，如果有什麼議題的話則會加倍，增加到20架、30架。

邱國正認為，中共在等台灣這裡，有讓他們師出有名，好比別國高層來訪，或是台灣跟國外軍事上的動作太頻繁（指軍事交流）。江啓臣則驚呼，這樣講的話，這個情況發生機率不低。

「不低啊！」邱國正坦言，中共只是兵力大小調整，只要有狀況，他們一定都會有反應跟動作出來。江啓臣接著說，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本來說要來訪問台灣，也不排除隨時會來，這一方面有沒有前置作業？邱國正表示，我方是超前部署。

至於有無最壞打算？邱國正表示，去年很嚴重，更加逼近，今年的話甚至突入，這的確很嚴重，突入24海浬，接近12海浬。江啓臣說，「那就打起來了啊！」邱國正表示，「對啊，沒有錯，我們預劃就是如此，所以我們避免他們師出有名」。