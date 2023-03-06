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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和徐巧芯一起《午芯饗宴》嗑政事做愛心　收益捐助流浪動物

▲▼ 議員徐巧芯主持政論節目《午芯饗宴》。（圖／午芯饗宴）

▲議員徐巧芯主持政論節目《午芯饗宴》。（圖／午芯饗宴）

記者李芸樺／台北報導

中午一個人吃飯太無聊嗎？HOST徐巧芯邀你加入《午芯饗宴》，一起和神秘嘉賓吃播嗑政事，每周一13:10準時上線，等你一起聊聊天！ㄟ忘了說，巧芯在節目中取得的收益，都會捐助給流浪動物等公益團體喔，小姐姐真是太有愛心了！

《午芯饗宴》是《東森新媒體ETtoday》全新開設的政治吃播節目，3月6日起每周一由台北市議員徐巧芯主持，將邀請消息人士、民意代表爆料政壇秘辛，揭開藍綠白不為人知小秘密，如果您也是喜愛巧芯直球對決風格的觀眾，千萬不要錯過午餐約會喔！一起來討論不公不義的大是大非！

▲▼ 午芯饗宴首集邀名嘴單厚之談國民黨為何在南投補選翻船。（圖／午芯饗宴）

午芯饗宴首集邀名嘴單厚之談國民黨為何在南投立委補選翻船。（圖／午芯饗宴）

主持人徐巧芯雖然是外型嬌小的可愛女生，但問政風格犀利，堅持揪出各種謬誤和偽善，這次她表態挑戰黨內資深前輩，宣布投入立委選戰，引來不少攻擊與壓力，她雖難過的哭了仍繼續勇往直前，為她覺得對的事情發聲，獲得支持者掌聲。

徐巧芯主持《午芯饗宴》，節目中來自主持、吃播取得的收益，都將捐給流浪動物等公益團體，而《東森新媒體ETtoday》在《午芯饗宴》中若有商品銷售，也會有公益付出。

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關鍵字：

徐巧芯午芯饗宴流浪動物公益

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