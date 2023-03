全城毀滅！烏東萬人城鎮只剩殘骸瓦礫　震撼空拍畫面曝光

▲俄羅斯2014年首度攻進烏克蘭時,此地就成為俄軍攻擊的目標。(圖/翻攝自推特/MFA of Ukraine,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯部隊迄今仍在烏克蘭東部持續推進,身在戰場前線的頓涅茨克地區城鎮馬林卡(Maryinka)如今已淪為一片廢墟荒地,空拍捕捉到的影像如今只剩下黑與白,白色是雪,其餘是燒到焦黑的建築物與樹木,除了殘骸瓦礫,什麼都沒了。

綜合每日郵報等外媒報導,馬林卡城鎮曾是人口約1萬人的郊區中心,但俄羅斯2014年首度攻進烏克蘭時,此地成為俄軍攻擊的目標,淪為戰區,隨著2022年2月24日俄烏戰爭開打,兩軍之間的激烈戰鬥使得馬林卡的狀況更加慘烈,幾乎可說是沒有一棟建築物是完好無損的。

烏克蘭外交部透過推特指出,「這裡曾經是一座和平的城鎮,曾經是,直到俄羅斯罪犯把這裡夷為平地」。

許多建築物被摧毀到幾乎認不出來,無情砲火燒毀樹木。馬林卡警察局長舒斯(Artem Schus)指出,這座城鎮已經被完全摧毀,除了士兵之外,當地已全面撤離,因為平民根本無法在此生活。

這裡有許多平民被殺,多人受傷。舒斯指出,俄軍正在故意夷平廢墟,炸爛仍屹立的建築牆壁,摧毀一切,無論是民用避難所或是軍事設施。隨著俄軍祭出焦土戰術,新的每一波進攻都毀掉更多土地。

Kamikaze drone has hunted a Russian tank in #Maryinka in #Donetsk region.



Take a notice that it’s impossible to see the size of the town because the cottages were destroyed to the basements.#UkraineWar pic.twitter.com/jsURoieiHm