全城毀滅！烏東萬人城鎮只剩殘骸瓦礫　震撼空拍畫面曝光

▲俄羅斯2014年首度攻進烏克蘭時，此地就成為俄軍攻擊的目標。（圖／翻攝自推特／MFA of Ukraine，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯部隊迄今仍在烏克蘭東部持續推進，身在戰場前線的頓涅茨克地區城鎮馬林卡（Maryinka）如今已淪為一片廢墟荒地，空拍捕捉到的影像如今只剩下黑與白，白色是雪，其餘是燒到焦黑的建築物與樹木，除了殘骸瓦礫，什麼都沒了。

綜合每日郵報等外媒報導，馬林卡城鎮曾是人口約1萬人的郊區中心，但俄羅斯2014年首度攻進烏克蘭時，此地成為俄軍攻擊的目標，淪為戰區，隨著2022年2月24日俄烏戰爭開打，兩軍之間的激烈戰鬥使得馬林卡的狀況更加慘烈，幾乎可說是沒有一棟建築物是完好無損的。

烏克蘭外交部透過推特指出，「這裡曾經是一座和平的城鎮，曾經是，直到俄羅斯罪犯把這裡夷為平地」。

許多建築物被摧毀到幾乎認不出來，無情砲火燒毀樹木。馬林卡警察局長舒斯（Artem Schus）指出，這座城鎮已經被完全摧毀，除了士兵之外，當地已全面撤離，因為平民根本無法在此生活。

這裡有許多平民被殺，多人受傷。舒斯指出，俄軍正在故意夷平廢墟，炸爛仍屹立的建築牆壁，摧毀一切，無論是民用避難所或是軍事設施。隨著俄軍祭出焦土戰術，新的每一波進攻都毀掉更多土地。