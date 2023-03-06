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美國防長：巴赫穆特只有「象徵性價值」　淪陷也不會造成戰略挫折

▲▼烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）前線情況。（圖／路透）

▲烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）前線戰況非常激烈。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，如果俄軍佔領烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut），這不會對烏克蘭軍隊構成「行動或戰略挫折」，這座城市更多的只是象徵性價值，就算淪陷了也不代表俄軍改變戰爭的趨勢。

根據CNN報導，奧斯汀在出訪約旦時表示，「我當然不想貶低烏克蘭士兵和領導人為保衛巴赫穆特所做的巨大工作，但我認為它更多的是象徵性價值，而不是戰略和行動價值」。

奧斯汀說，「因此，巴赫穆特的垮台並不一定意味著俄羅斯人已經改變了這場戰爭的趨勢。我認為這場戰爭還會延續下去。」

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）會談。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在出訪約旦時，提到巴赫穆特戰況。（圖／路透）

奧斯汀認為，「我確實看到俄羅斯繼續湧入大量缺乏訓練、裝備簡陋的部隊，而那些部隊很快就會死亡。」

總部位於華盛頓的戰爭研究所（ISW）日前表示，地理定位的影片片段表明，「瓦格納集團部隊繼續在巴赫穆特東北部取得進展，並在該市北部的斯圖普基（Stupky）火車站附近推進」。

ISW補充說，「烏軍不太可能一下子全部撤出巴赫穆特，可能會尋求逐步撤軍，透過持續的城市戰耗盡俄軍部隊。」

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