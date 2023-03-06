嘉義縣柴油車檢測站　全台首座擁有空、水、廢環教場所

▲▼ 嘉義縣興建柴油車檢測站 檢驗量能與環教服務再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前與行政院環境保護署王雅玢副署長等民代貴賓，親自主持嘉義縣柴油車動力計排煙檢測站興建工程開工暨動土儀式；現場除重新規劃興建的檢測站除新設檢測設備外，同時增設視聽教室與戶外觀景平台，建築物兼具外殼節能概念，整體功能更升級，且鄰近鹿草焚化廠與荷苞嶼生態園區，可串聯空、水、廢議題提供環境教育體驗。

嘉義縣既有的柴油車排煙檢測站，自設置完成迄今已超過20年，翁章梁說明，建築物及部分設備相關機件逐漸老化，且地勢低窪每遇颱風期間造成滲水及淹水，整體考量檢測量能、設備維護與環境管理現況，遂爭取環保署經費規劃本工程。

翁章梁說，未來檢測站所在的馬稠後環境教育中心是全台首座擁有空、水、廢環保議題的環教場所，硬體的規劃設計上著重站體環境的改善與功能提升，軟體的環境教育課程設計讓服務對象可擴及不同年齡層，以永續環境的思維賦予檢測站更具意義的任務與價值。

環保局指出，目前運作的柴油車排煙檢測站檢測量能約每年3,500輛/年，統計歷年柴油車不透光率檢測平均值由104年0.92m-1逐年降至111年0.39m-1(低於6期車排放標準0.6 m-1)，排煙狀況逐年改善，顯見嘉義縣的柴油車管制策略成效。

本次興建工程的總經費約3900萬元，工程經費佔3525萬元，包含縣府積極向環保署爭取的工程補助經費1400萬，工期約420個日曆天，預計113年4月前完工，未來配合環保署規劃推動的柴油車定檢政策，每年預估檢測量可達7000輛以上，期能與環保署政策的執行無縫接軌。