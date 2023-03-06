林右昌：房市溫和收斂　蓋社宅為子孫存土地

▲內政部長林右昌今天前往聯席委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌6日表示，現在房市在溫和收斂，包含降溫及價格部分，的確在溫和下降，而社會住宅的下一階段，是要幫後代子孫存土地、存社宅。

立法院聯席委員會今天上午審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請行政院主計總處、財政部、國發會、內政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農委會、衛福部、文化部等相關部會首長與會。

民進黨立委郭國文會中關切，內政部編列165億元預算，推動中產以下自用住宅貸款戶支持方案，外界擔憂是否使擁有房子的人期待政府繼續補貼利息，而進入買屋市場？林右昌回應，政策目標是為了低薪的房貸戶，這是一次性的。

郭國文追問，內政部政務次長花敬群說今年春節過後房價就會開始下跌，央行總裁楊金龍也稱房價今年上半年會軟著陸，台北市房價已經開始跌，內政部看法如何？林右昌強調，房地不應該再繼續漲價，現在整個房市的確在溫和的收斂，包括降溫、價格的部分都在溫和的下降。

此外，郭國文關注社會住宅推動情況，詢問為何現在社會住宅的使用年限最高6年？林右昌說明，社會住宅必須要有一定的週轉率，而社會住宅必須要繼續推動，讓社會住宅的量達到一定比例，「現在大概只有2%，離20%的目標還很遠。」

林右昌說，社會住宅的下一個階段就是要幫後代子孫存土地、存社宅，現在社會住宅是用公有土地進行建設，下一階段必須要透過公共建設投資捷運或大型產業園區開發等取得土地，作為未來社會住宅的土地。