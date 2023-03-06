內政部：房貸補貼估55萬戶受惠　每戶發3萬元

▲立法院聯席委員會今天審查「疫後特別預算案」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會6日審查攸關普發現金新台幣6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。內政部書面報告指出，針對其中「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，共編列新台幣165億元，預估約55萬戶中低薪房貸族可受惠，一戶發放3萬元。

立法院聯席委員會今天上午審查「疫後特別預算案」，邀請行政院主計總處、財政部、國發會、內政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農委會、衛福部、文化部等相關部會首長與會，力拚本周完成詢答及處理程序。據指出，倘若本周初審且仍有保留提案，依朝野協商冷凍期1個月時程推估，最快可於4月11日完成三讀程序。

在此次「疫後特別預算案」中，內政部主管部分提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，編列165億元，主要包含房貸支持約163.5億元及作業費用1.5億元。內政部指出，這是為減輕疫後中低薪已貸款房貸族的居住負擔，預估約有55萬戶中低薪房貸族可受惠，此外，目前內政部對租屋及購屋者分別有協助方案，從不同族群實際上的居住需求來作為政策思考與規劃方向，不會偏廢。

內政部所提「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」共有5大重點：第一，支持名下僅持有1屋，排除持有多屋家戶，以本人（單身）或本人及其配偶（已結婚），且僅有1戶自用性質購置住宅貸款提供支持；第二，支持現貸戶，不含新貸戶：支持對象僅限基準日2023年2月28日以前之既有貸款戶，不包含新貸戶；第三，支持中產以下房貸族，支持家戶對象限為2021年家戶所得合計120萬元以內，將政府資源妥善運用。

其他重點還包括：第四，貸款金額設門檻，支持最需者：針對原始核貸金額臺北市850萬元（房屋總價約1200萬）以下，其他縣市700萬元（房屋總價約1000萬）以下，以排除購置高價位房屋核貸金額高者；第五，定額一次性發放，依2022年中央銀行累計升息利率及全國平均房貸餘額估算，每戶增加約3萬元利息，爰針對每戶一次性發放3萬元定額支持。