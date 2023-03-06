高雄婦姊弟戀新婚4月慘遇死劫　「我不爽我就殺」家暴夫重判定讞

▲男子殺害新婚妻，重判定讞。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鳳山洪姓婦人在2020年3月間與小7歲的駱姓男友結婚，但卻遭到駱男不斷家暴，新婚4月後就逃回娘家並準備離婚，但駱男追到娘家，激烈爭吵後掐死妻子，事後還傳訊友人「我不爽我就殺」！一二審均將駱男重判無期徒刑，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，有毒品、槍砲、暴力討債等多項前科的43歲駱男，罹患憂鬱症、興奮劑使用疾患及反社會性人格障礙。他3年多前與大7歲的洪姓婦人結識，洪婦當時離婚、已經有一名成年的兒子，但駱男積極追求，2人陷入熱戀，不到半年的時間，就在2020年3月份登記結婚。

但結婚後的駱男經常對洪婦家暴，2人經常大吵大鬧，根據判決指出，駱男曾持剪刀剪開洪婦衣物後逼她跳海、要求洪婦一次吞服數十顆精神科用藥、要求洪婦脫去衣物後綑綁手腳並以冷水潑灑，還持皮帶、拖鞋或徒手毆打洪婦、持菜刀威脅要將洪婦分屍，等等暴力行為，讓洪婦無法忍耐，登記結婚4個月後就逃回鳳山區的娘家，並告知家人執意離婚。

駱男追到娘家，在樓下按門鈴，大吵大鬧，最後趁著同棟住戶開啟樓下大門時，尾隨進入；之後又趁著洪婦同住的兄長開門之際，衝入娘家內。2人大吵後，駱男徒手掐住洪婦頸部，導致洪婦左右頸動脈及呼吸通道遭壓迫，因而腦部缺氧窒息死亡。駱男犯案後，將房門反鎖，隨即逃逸。駱男犯案後，還傳訊給友人「我現在不爽我就殺我已殺一個了我多殺幾個」、「我殺死人了，你明天看新聞叫我妹妹跟我連絡」。洪婦友人第二天找上門，這才發現婦人已經遭駱男殺害，報警逮捕駱男。駱男遭「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時，駱男雖以精神病抗辯行為時失去辨識能力，但一二審法院均不採信，認為他前科累累，手段兇殘，因此均重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。