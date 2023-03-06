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補班6次惹民怨！人事總處：檢討求最大公約數　「6月底前公告」

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲補班日太多引發民眾討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

春節及228連假才剛結束，但調整放假補班次數太過頻繁也引發民怨 。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今（6）日於立法院司法委員會表示，每個人期待值不一樣，有的人期望多一點連假，有的人不希望，人事行政總處盡量在中間找一個平衡點、找出最大公約數，「會在6月底前公告。」

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處、內政部等部會首長列席專題報告「政府機關學校配合國定假日調整上班上課日機制」，並備質詢。蘇俊榮在書面報告表示，將邀相關部會研議，以民眾可接受的最大公約數進行檢討，等檢討結果出來，將可行性方案及113年政府行政機關辦公日曆表簽奉行政院核定後，依處理要點規定在6月底前公告。

對於補班多惹民怨，蘇俊榮在會前受訪表示，會找相關部會再溝通，因為每一個人對連假的期望值不一樣，假如都不調整放假日的話，「大家想像未來過年就是只有6天假，大家接受嗎？如果接受我覺得那很棒，我們又多了一些選項，可以一起討論」。

至於朝野立委提出國定假日提案，蘇俊榮說，國定假日是內政部職權，要尊重內政部，人事總處是處理調整放假日，至於國定假日、例假日那是內政部統整，會尊重內政部的規劃。

蘇俊榮進一步指出，對於不同立委提出的放假日提案，到最後會一併考量，因為每個人、工商企業界、金融業、各行業的期待都不一樣，會找一個最大公約數，至於國定假日大家還在討論，哪些是國定假日，而且紀念日還分兩種，一種是只紀念不放假，一種是有放假，這都是討論過程，內政部會做很好的安排。

蘇俊榮坦言，各方共識愈來愈接近，不要太多也不要太少，取一個中庸，這就是最大公約數概念，讓大部分人覺得，雖然不是百分之百滿意，但是可以接受的方案，盡量在不同的期待值中間找一個平衡點。

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