陸網瘋傳林志玲遭家暴！「打斷鼻骨」躺病床休養　粉絲見真相怒了

▲近日大陸社群媒體「微博」瘋傳林志玲遭家暴。（圖／翻攝臉書／林志玲）



記者柯振中／綜合報導

名模林志玲2019年與丈夫AKIRA結婚後較少出現在螢光幕前，沒想到近日大陸網路上竟傳出消息，林志玲疑似遭家暴「打斷鼻子」，更有傷勢照不斷瘋傳，背後的真相曝光後，讓許多大陸網友怒了。

大陸社群媒體「微博」近日不斷有消息傳出，林志玲遭到丈夫AKIRA家暴，傷勢甚至還相當嚴重，連鼻子都遭到打斷，甚至還有躺在病床上的照片流出。

大陸博主「圈小記」甚至還提到，這些消息是從台灣媒體所流出，甚至還傳聞2人婚前有簽署協議，若承認被家暴，將面臨天價賠償金。

▼近日大陸社群媒體「微博」瘋傳林志玲遭家暴。（圖／翻攝微博）



不過，有大陸網友仔細查看後發現，這些所謂的「病床照」以及「傷勢照」，裡面的主角根本不是林志玲，而是韓國女星李敏英遭到家暴時的照片，這些所謂的爆料根本只是謠傳。

隨後也有微博的其他博主出來表示，微博上的謠言是以「台灣媒體爆料」作為開頭，台灣媒體則指稱「是微博爆料」，但仔細查看消息來源後，才發現第一個在微博發文的博主，其實是個「營銷號」（時常發布商業廣告、捏造不實新聞、資訊的帳號），所謂的遭到家暴消息，只是有人在網路上隨意炒作、捏造。

▼後來有微博博主開始研究，才發現最早傳出林志玲被家暴消息的，其實是微博上的「營銷號」所發布的消息，極有可能是不實資訊。（圖／翻攝IG／林志玲）

大陸網友們看完這些消息，也感到相當憤怒，氣得留言大罵，「為什麼要造謠呢」、「你們又開始胡扯了」、「那個鼻子爆掉的照片不是韓國女星嗎」、「太會造謠汙衊了」、「看受傷的照片那也不是林志玲啊」、「配圖都是別人的，造謠靠一張嘴。」