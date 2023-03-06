賴士葆買不到蔥抓餅加蛋　轟陳吉仲：要不是蔡培慧當選就被換掉了

▲陳吉仲今天回應缺蛋議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內雞蛋供應量吃緊，國民黨立委賴士葆6日在立法院質詢時痛罵，農委會主委陳吉仲稱3月解決缺蛋問題，現在延到5月「一再跳票」，就連他自己去買蔥抓餅都沒有蛋，要不是代表民進黨參選南投縣立委補選的蔡培慧選上了，陳吉仲就被換掉了，「一個蛋都管不好！」國民黨立委林德福也說，現在只有飛彈，沒有雞蛋，連吃個蚵仔煎加蛋都沒有。

立法院聯席委員會今天上午審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

賴士葆針對缺蛋議題痛批，陳吉仲1月就說可以解決缺蛋問題，後來說3月份解決，現在延到5月份，一再跳票就是陳吉仲，請問現在每天缺蛋幾顆？陳吉仲說，現在估計每天還有50萬到80萬顆不等；賴士葆批評，他連去買早餐點蔥抓餅加蛋，老闆都跟他說沒有蛋是要怎樣？陳說，農委會都有聽到老百姓的聲音，而且都有調度，每天還是有2200萬顆的蛋在生產。

賴士葆譏諷說，陳吉仲不只意識形態、大撒幣，現在還說謊、說大話，「我都不知道你（陳吉仲）鼻子有沒有長長？」現在一天供應有契約的就170萬顆，國外進口500萬顆3天就沒有了。陳吉仲說，委員的資訊非常正確，這個月都是透過加工和進口調度，讓市場更穩定。賴急打斷說，「今天要不是（南投立委補選當選人）蔡培慧選上，你會被換掉跟你講，一個蛋都管不好！」

此外，賴士葆質疑，現在誰不知道政府要發6000元，為什麼政府還要編列廣宣費用，財政部編了600萬，經濟部編了2550萬，農委會編了200萬，文化部編了3000萬，「你們開記者會就夠啦！誰敢不來？給錢的絕對大幅報導」，痛批該預算就是為了綁樁用，而且是為特定媒體。不過，主計長朱澤民反駁說，發6000元大家都知道，但是還有其他細目，例如農委會、經濟部編列其他項目。