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快訊／摃上了！台南十大傳奇「台銀抗議車」4度回歸再停2部

記者林悅／台南報導

被列為台南十大傳奇之一，中西區府前路一段台灣銀行前「抗議車」，因長期占用停車位，1月18日被交通局會同二分局拖吊6部，2月3日深夜抗議車再度出現，台南市交通局2月4日下午二度拖2部，3月1日凌晨又有一部抗議車回歸，交通局於1日下午3度將其拖吊，沒想到5日深夜又發現抗議車再停2部。

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，4度強勢回歸，3月5日深夜被警方發現再停2部抗議車，依法查報交通局查處。（圖／民眾提供，下同）

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，4度強勢回歸，3月5日深夜被警方發現再停2部抗議車，依法查報交通局查處。（圖／民眾提供，下同）

1月18日被交通局會同二分局全數拖吊移置的中西區府前路一段台灣銀行前「抗議車」，2月2日深夜再度強勢回歸停放，2月4日下午4時46分許，交通局會同市警二分局協助下，將陳姓民眾停在該處2部抗議車拖吊移置，3月1日凌晨再發現抗議車再停2車，1日下午交通局再度拖吊移置。

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，4度強勢回歸，3月5日深夜被警方發現再停2部抗議車，依法查報交通局查處。（圖／民眾提供，下同）

沒想到5日深夜約11時許，又來放2輛抗議車在府前路台灣銀行前停車格，第二分局依法通報交通局查處，將待交通局完成法定送達通知後，將第4度進行車輛移置保管處置！

台南市交通局指出，為保障市民停車權益，台南市政府加強取締違規加裝框架遊動廣告車輛停放公告禁停路段的違規行為，1月完成拖吊府前路一段台銀前停車格的違規車輛，2月3日發現違規車輛再度停放，經交通局、法制處、警察局等相關單位研議，認為應屬累犯行為，需要強力執法，才能遏阻車主屢次違規行為，經完成限期改善程序，逾期仍未見車主駛離，於2月4日下午強制拖吊保管，3月1日發現再停2部車，下午也拖吊移置。3月5日深夜再停2部抗議車，也會依法查處。

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，4度強勢回歸，3月5日深夜被警方發現再停2部抗議車，依法查報交通局查處。（圖／民眾提供，下同）

據了解，台南市交通局為保障市民停車權益，加強取締違規加裝框架遊動廣告車輛停放公告禁停路段的違規行為，2023年1月完成拖吊府前路一段台銀前停車格的違規車輛，2月3日發現違規車輛再度停放，經交通局、法制處、台南市警察局等相關單位研議，認為應屬累犯行為，需要強力執法，才能遏阻車主屢次違規行為，經完成限期改善程序，逾期仍未見車主駛離，於2月4日下午強制拖吊保管。而3月1日凌晨再度發現有一部違規車輛停放，下午迅速依法拖吊移置，未料5日深夜警方發現抗議車4度回歸，再停2部車，預料將再度拖吊移置。

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，4度強勢回歸，3月5日深夜被警方發現再停2部抗議車，依法查報交通局查處。（圖／民眾提供，下同）

交通局長王銘德指出，市府維護改善停車秩序及交通安全公權力不容挑戰，也呼籲該車主應循合法管道闡述意見，不宜採用此類手法長期占用路邊停車位，以免影響其他民眾用路安全與停車權益。交通局指出，針對該車主屢屢無視法令的行為，將會同警方持續關注，若民眾發現類似違規行為，亦請向交通局或警方反應以利即時處理，確保市民停車權益。

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