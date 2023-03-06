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社會 社會焦點 保障人權

小黃運將好機警！載客人聽到關鍵字　通報派出所逮2詐騙車手

▲▼湖內詐騙車手 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲湖內分局逮捕詐騙車手謝姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名計程車司機日前載一名謝姓男子時，過程中聽謝男（18歲）講電話提到「檢察官、公文」等字眼，直覺謝男可能是詐騙集團車手，謝男下車後，司機火速跑到湖內派出所報案，警方也立即循線先逮捕謝男後，再向上抓到車手頭黃姓男子（20歲），追回民眾遭詐騙的64萬元。

湖內分局表示，這名計程車司機日前走進湖內派出所，向員警表示稱剛剛載到的乘客行為詭異，疑似詐騙集團車手，警方好奇司機為什麼會這樣懷疑？原來這名客人在搭車過程中，講電話提到「檢察官、公文」等關鍵字，就覺得有貓膩，於是等乘客下車後，就立刻來派出所提供情資。

湖內所所長林信宏獲報，立即帶著同仁前往計程車司機剛剛讓乘客下車的地方，果真發現一名與司機描述相符的謝男，警方上前盤查時，謝男眼神不時飄移且答非所問，這時手機突然來電，但謝男神色卻更加緊張，警方也把握了機會突破心防，謝男這才表示願意配合警方調查。

警方先讓謝男佯稱達成任務並持續與詐欺集團上游通話，並約定於高雄市某區的百貨公司交付贓款，隨後就趕往現場布置，儘管詐欺集團想利用商場人潮眾多來掩護，但還是逃不過警方的法眼，當場查獲詐騙集團負責收取贓款的車手頭黃姓男子，黃男見形跡敗露只好乖乖配合警方調查，最後順利保住民眾的退休金64萬元，全案依詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署並持續溯源偵辦。

湖內分局表示，內政部警政署統計詐騙手法前5名分別為：假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙，警政署長黃明昭更拍攝一系列「阿昭署長防詐宣導影片」，針對假冒戰地軍官交友、虛擬貨幣投資等案例，藉由生動活潑的解說，讓民眾更深入了解各式詐騙手法、提升防詐意識。

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