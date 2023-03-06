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大陸 大陸焦點 特派現場

海鮮餐廳「牛蛙集體復活」　被剝皮仍狂跳！驚悚片曝光

▲牛蛙遭剝皮後仍「活蹦亂跳」（圖／翻攝自西瓜視頻「观察者网独家视频」）
▲牛蛙遭剝皮後仍「活蹦亂跳」（圖／翻攝自西瓜視頻「觀察者網獨家視頻」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「牛蛙」是不少饕客的心頭好，但若看完這個影片，你還敢吃嗎？大陸一名網友至海鮮餐廳吃飯，竟在展示台上看見一盤「被剝皮」且呈粉色的牛蛙，仍在瘋狂抽搐、跳動，像是想逃跑，影片讓不少人不適。

近期一則影片在網上爆紅，是大陸山東省濟南市的一名網友到當地一間海鮮餐廳用餐，該網友在展示台上看見一盤「活蹦亂跳」的剝皮牛蛙，影片畫面相當詭異，讓許多網友看了都頭皮發麻，覺得十分殘忍。

影片中可見，展示台的鐵盤上有著4隻已經被剝皮的牛蛙，外表呈現粉紅色，其中兩隻竟不斷抽搐、跳動，彷彿死而復生，用盡最後的力氣，想逃離被人類吃掉的命運。餐廳老闆表示，點餐區放的牛蛙是樣品，而影片中則是顧客預定好，現殺準備下鍋料理的。

「剝皮牛蛙」影片曝光後，不少人看完都心生憐憫，直呼「太殘忍了」、「看完頭皮發麻」、「看完覺得人類什麼都吃，真殘忍」、「我吃素，這影片看完好不舒服」、「人間地獄」、「阿彌陀佛」、「活剝皮，新鮮但真殘忍」。

也有網友解釋，「蛙類的神經中樞在脊柱裡，被剝皮後還有神經系統反射的能力，所以才會這樣亂動跟蹦跳，但這並不代表牠們仍活著啦」。

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