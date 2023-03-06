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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正赴立法院報告　周玉蔻開嗆：請保證下一代、下下一代不必上戰場

▲▼外交國防委員會 邱國正聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國防部近日爭議不斷，先因有意推動《全民防衛動員準備法》修正草案，引發外界質疑，又因《日本經濟新聞》報導稱台灣9成退役軍官赴陸出賣情報，罵聲不斷。對此，國防部長邱國正6日上午赴立法院報告，資深媒體人周玉蔻不滿表示，邱國正應該保證台灣人的下一代、下下一代都不必上戰場。

周玉蔻酸，邱國正要到立法院報告全動法「娃娃兵」及拑制新聞自由的爭議，「民進黨立院黨團及國安高層的心臟真強啊！我才不相信邱國正咧，他不要愈報告人心愈惶恐就謝謝媽祖了。」

周玉蔻說，台灣沒有戰爭動員問題，因為台灣人相信，自己選出的政府不會讓戰爭發生，「我愛台灣！我愛民主！我不要台灣成為戰場！」並要求邱國正保證台灣人的下一代、下下一代都不必上戰場，更稱「娃娃兵條文不刪除，娃娃兵的媽媽上街頭」。

立法院外交國防委員會排定6日上午9時進行國防部部長、退輔會副主委、內政部次長、教育部次長、勞動部次長、行政院人事總處副人事長報告「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」，併請經濟部、財政部、交通部、衛福部、文化部、國科會、通傳員會（NCC）列席，並備質詢。

不過，邱國正稍早則先在外交國防委員會會議室外的走廊，說明《全動法》修法及上述《日本經濟新聞》報導內容等2項爭議。

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