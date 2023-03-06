馬祖官兵喊沒肉吃　她揭背後6點：這件事很驚悚

▲馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者皮心瑀／台北報導

馬祖疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，引來各界關注。資深媒體人李艷秋指出，這件事其實很驚悚，並提出6大疑問，狠嗆「抗中保台是『放他X的屁』嗎？」

外傳「馬祖莒光斷糧」一事，陸軍馬祖防衛指揮部5日表示，運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳延航，也因故障維修而無法運補，而改為各島就地採買；另莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，目前已協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另司令部對於官兵生活照顧極為重視，針對後續軍租民船仍有延航之虞，明（6日）將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

不過，李艷秋指出，首先，在抗中保台兩岸這麼緊張的氛圍中，前線竟然一個月沒運補，套用退輔會主委馮世寬的話，「抗中保台不就是『放他X的屁』嗎？」；第二，原來只要一個月不開船，就能餓死前線，情報單位要不要查一查這些船有沒有通匪？第三，守衛前線的軍人沒得吃，馬防部竟然不反映，如果他們反映了，卻沒人理，那就更驚悚了。

另外，李艷秋說，阿兵哥在沙灘上寫字求救，這是哪門子的軍紀？還剛好有無人機去拍，詭異不詭異？第五，現在還不是戰時，前線就吃不到該有的糧，萬一老共用無人機送餐，你收還是不收？別說不可能，人家的無人機不是都拍到我們的哨兵了嗎？快遞送餐也不是難事嘛！最後，C-130 運輸機這一個月也在放假嗎？民船故障，沒有軍船可用嗎？如果政府官員有孩子在外島當兵，恐怕會命令蛙人游過去補給吧！

李艷秋批評，民進黨花了幾百億買武器，在自己的土地上布雷，把兵役延長為一年，又要整訓16歲以上的娃娃防護團；對一則莫名其妙的日本新聞報導，民進黨立委就藉機要求徹查五年內的退役軍官行為；每一步都舉著抗中保台的大旗，結果被馬祖沙灘上幾個要糧字破了功。