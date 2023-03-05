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經典賽熱身賽今開打！警犬隊安檢滴水不漏　大聯盟也稱讚

▲▼世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

▲世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2023世界棒球經典賽A組預賽3月8日至12日，在台中洲際棒球場展開，5日進行暖身賽前，3、4日早上球場一開門最先進場的不是球員，是台中市警察局警犬隊9隻警犬，滴水不漏的搜尋毒品或爆裂物，鉅細靡遺的程度讓大聯盟的安檢人員不停稱讚。

▲▼世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

台中市刑大警犬隊3日上午由領犬員副隊長黃聖哲，帶著狼犬學長Audi，和領犬員王育德、陳奕伶帶著拉不拉多學姊Pinky執行安全檢查，從球場入場走道、球迷進場走廊、觀眾座位區，甚至裁判、工作人員以及選手的活動區、休息室、比賽區的牛棚，乃至外野的全壘打牆逐一搜索檢查，球場的每一個角落，通通都不放過，紮實的訓練，專業的表現，讓大聯盟的安檢人員稱讚不已。

▲▼世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

台中市警察局長李文章強調，這次世界棒球經典賽，從外圍周邊的交通秩序，到各國參賽球隊的選手飯店，以及比賽場館的維安任務，除了轄區第五分局之外，刑警大隊、交通大隊、保安大隊也都全力投入，而且場檢運用專業的防爆安檢器材，加上警犬輔助，維安工作滴水不漏，就是要確保賽事的順利進行。

▲▼世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

李文章更幽默的說，這次投入9隻警犬，包括7隻拉不拉多及2隻德國狼犬，而「台中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊的英文名稱是TCPB K9」，希望警察局的汪汪隊幫中華隊旺旺暖場，場場K9，讓中華隊用球技K完9局，一起捍衛主場。

▲▼世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

轄區警五分局也手繪吉祥物萌兔波麗士，特別換裝棒球投手一起為中華健兒加油打氣，並提醒廣大球迷出發前務必攜帶入場票券，並做好交通功課，洲際棒球場周邊四平路（環中路至崇德十九路）、洲際路（四平路段至豐樂一街）在比賽期間上午9點至晚上12點，進行管制封閉，提醒球迷們如果停車場已滿，可往週邊重劃區道路停放，再步行至球場，或搭乘大眾運輸工具。

▲▼世界棒球經典賽熱身賽今天開打，警犬隊鉅細靡遺的安檢，連大聯盟也稱讚。（圖／台中警方提供，下同）

萌兔波麗士也提醒，進入球場有相關禁止攜帶物品規定，例如高音汽笛、喇叭、大型旗幟、旗桿等，進場後在球場2樓觀眾席大門入口，亦規劃有機動派出所，民眾如有需要可前往洽詢，請廣大球迷朋友安心看球、齊心加油、捍衛主場，將中華隊送往東京。

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