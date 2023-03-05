　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她買皮蛋被偷掉包　怒控老闆娘「大小混蛋」！網看傻：蔥油餅翻版？

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲原PO到店內買皮蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店遭指控故意搓掉100元鈔票，疑似有誠信問題，引發熱議。近日一名台中女網友也指控，屏東有店家做生意不老實，當時她到攤位購買皮蛋，但回家後卻發現選好的蛋被掉包，打電話回去詢問，感覺老闆娘早就知情，因此怒控對方故意「大小混蛋」。文章曝光後，不少人聯想到「蔥油餅翻版？」

「做生意不老實很不可取！」原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，近日到屏東車城福安宮後方的一間攤位購買皮蛋，看到100元皮蛋可拿8個大顆或10個小顆的，因為她是要買來送人的，因此全都選大顆的，總共買了500元。等到要結帳時，她發現老闆娘從後方拿了一袋裝好的皮蛋放進袋子內，但當下以為是老闆娘太忙了，才會拿事先裝好袋的皮蛋給自己，沒想到她回家之後卻傻眼了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，老闆娘拿的那袋裡面，被混入了6顆小皮蛋，「店家很明顯魚目混珠」，於是她打電話回去向店家詢問，「我都買大顆的皮蛋，怎麼會有小顆的在裡面？」老闆娘回應，「應該是太忙拿錯袋，應該只有一袋吧」，還不斷強調，「沒關係～下次來我再補給妳」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲原PO買的大皮蛋內被混入小皮蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

聽到老闆娘的回應，原PO頓時覺得更火大，什麼也沒說就掛電話了，心想「這是在哈囉嗎？屏東跟台中很近嗎？」而且店家開口就說「應該只有一袋吧」，似乎早就知道有問題，因此她氣得直說「不老實的店家我們要拒買，這家店舖千萬不要去消費才不會當冤大頭」。

不少人看到後也紛紛表示，「跟蔥多餅一樣都會變魔術」、「去車城買鴨蛋皮蛋一定要自己挑，我只能說水很深」、「賣東西只是障眼法，實際上賣的是魔術」、「蔥油餅翻版嗎」、「賣給觀光客都會魔術」、「現在攤販的第二技能都是魔術師是吧」、「去那裡買蛋真的要仔細挑，不能給老闆直接拿包好的」、「現在出去玩都要自備攝影機了」，但也有老顧客幫忙說話，「這家很好吃內，其他家吃過不ok，我只買這家的說」、「我上次去才買這間，沒問題」、「我每次都買這間欸，老闆娘不會這樣做欸，會不會真的有什麼誤會」。

ET快訊
快訊／嚴重大回堵！　全因這位政壇大咖父親去世
快訊／墾丁出意外！男踩空墜落　頭部重創命危
全球最佳護照「這國」意外奪冠！　台灣跌至第72名
一出生就13歲！　小男嬰「2011年被冷凍」成功喚醒
韓邪教主極樂選妃！受害台女踢爆SOP　嫩妹上貢私密照遭侵犯
獨／缺蛋！　夜市名店宣布：蚵仔煎不加蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

疫苗+1明開跑！最高爽領500元　「誰能打、截止時間」QA一次看

台南山上花園水道博物館櫻花接力綻放 館方呼籲賞花當即時

剛聯誼完就狂call！180科技型男關心過頭　大提琴女師嚇到封鎖

張博雅丈夫紀展南病逝！享壽87歲　行醫逾40年熱愛旅遊寫作

她買皮蛋被偷掉包　怒控老闆娘「大小混蛋」！網看傻：蔥油餅翻版？

獨／缺蛋害的！遼寧夜市老店勝利號宣布：蚵仔煎不加蛋

2023台南古都國際半程馬拉松　肯亞選手奪冠

2023台南古都馬2萬人熱血開跑　跑者沿途享受台南風景美食

跑馬拉松「驚見超狂陷阱點」　他卡20分鐘！台南Josh：差點守不住

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

疫苗+1明開跑！最高爽領500元　「誰能打、截止時間」QA一次看

台南山上花園水道博物館櫻花接力綻放 館方呼籲賞花當即時

剛聯誼完就狂call！180科技型男關心過頭　大提琴女師嚇到封鎖

張博雅丈夫紀展南病逝！享壽87歲　行醫逾40年熱愛旅遊寫作

她買皮蛋被偷掉包　怒控老闆娘「大小混蛋」！網看傻：蔥油餅翻版？

獨／缺蛋害的！遼寧夜市老店勝利號宣布：蚵仔煎不加蛋

2023台南古都國際半程馬拉松　肯亞選手奪冠

2023台南古都馬2萬人熱血開跑　跑者沿途享受台南風景美食

跑馬拉松「驚見超狂陷阱點」　他卡20分鐘！台南Josh：差點守不住

握手「被抓流血、衣服也扯破」！草蜢曝台灣歌迷最特別：好像很多個女朋友

淡水塞爆原因曝！議員父親告別式申請1線道　藍綠白大咖均到場

日月潭雲品溫泉酒店重新裝修「即起停業至3／17」　全館完工時間曝

台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

曖昧≠戀愛的三大星座男！TOP 1對周遭人都一樣好，讓人分不清是朋友還愛人

拚手速！台北捷運宅便宜撿　2戶要拍賣

丘總讚洲際好漂亮　林哲瑄回味大聯盟場地

快訊／墾丁青蛙石海濱步道傳意外！1男踩空墜2m深　頭部重創命危

入境市場冷！觀光業盼開放兩岸航線、陸客來台　籲政府別已讀不回

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

10度範圍擴大！17縣市亮低溫燈號

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

死後被換上熟悉運動服　家屬痛哭

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

哪家美式炸雞最頂？鄉民狂爆1神店：它屌打胖老爹

張博雅丈夫紀展南病逝　享壽87歲

更多熱門

相關新聞

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

日前一名女網友爆料，前往宜蘭礁溪旅遊時，到某間「蔥油餅」店購買蔥多餅，沒想到結帳時遭老闆娘搓掉100元，事件曝光後引起熱議，而她日前也貼出該段全程影片，並表示是在連假時家族旅遊意外拍到。

宜蘭蔥油餅已停業6天！鄰：不知何時重新營業

宜蘭蔥油餅已停業6天！鄰：不知何時重新營業

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

屏東兩機車發生擦撞　無照男逕自離開遭法辦

屏東兩機車發生擦撞　無照男逕自離開遭法辦

慢速看「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問1句

慢速看「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問1句

關鍵字：

屏東皮蛋蔥多餅蔥油餅大小混蛋

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

你脾氣好嗎？選一把傘測出易怒度

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面