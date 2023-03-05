她買皮蛋被偷掉包　怒控老闆娘「大小混蛋」！網看傻：蔥油餅翻版？

▲原PO到店內買皮蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店遭指控故意搓掉100元鈔票，疑似有誠信問題，引發熱議。近日一名台中女網友也指控，屏東有店家做生意不老實，當時她到攤位購買皮蛋，但回家後卻發現選好的蛋被掉包，打電話回去詢問，感覺老闆娘早就知情，因此怒控對方故意「大小混蛋」。文章曝光後，不少人聯想到「蔥油餅翻版？」

「做生意不老實很不可取！」原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，近日到屏東車城福安宮後方的一間攤位購買皮蛋，看到100元皮蛋可拿8個大顆或10個小顆的，因為她是要買來送人的，因此全都選大顆的，總共買了500元。等到要結帳時，她發現老闆娘從後方拿了一袋裝好的皮蛋放進袋子內，但當下以為是老闆娘太忙了，才會拿事先裝好袋的皮蛋給自己，沒想到她回家之後卻傻眼了。

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原PO表示，老闆娘拿的那袋裡面，被混入了6顆小皮蛋，「店家很明顯魚目混珠」，於是她打電話回去向店家詢問，「我都買大顆的皮蛋，怎麼會有小顆的在裡面？」老闆娘回應，「應該是太忙拿錯袋，應該只有一袋吧」，還不斷強調，「沒關係～下次來我再補給妳」。

▲原PO買的大皮蛋內被混入小皮蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

聽到老闆娘的回應，原PO頓時覺得更火大，什麼也沒說就掛電話了，心想「這是在哈囉嗎？屏東跟台中很近嗎？」而且店家開口就說「應該只有一袋吧」，似乎早就知道有問題，因此她氣得直說「不老實的店家我們要拒買，這家店舖千萬不要去消費才不會當冤大頭」。

不少人看到後也紛紛表示，「跟蔥多餅一樣都會變魔術」、「去車城買鴨蛋皮蛋一定要自己挑，我只能說水很深」、「賣東西只是障眼法，實際上賣的是魔術」、「蔥油餅翻版嗎」、「賣給觀光客都會魔術」、「現在攤販的第二技能都是魔術師是吧」、「去那裡買蛋真的要仔細挑，不能給老闆直接拿包好的」、「現在出去玩都要自備攝影機了」，但也有老顧客幫忙說話，「這家很好吃內，其他家吃過不ok，我只買這家的說」、「我上次去才買這間，沒問題」、「我每次都買這間欸，老闆娘不會這樣做欸，會不會真的有什麼誤會」。