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宜蘭蔥油餅已停業6天！百元鈔事件重創　鄰居：不知何時重新營業

▲惹爭議的宜蘭礁溪蔥油餅店（箭頭所指），5日仍未營業。（圖／記者游芳男攝）

▲惹爭議的宜蘭礁溪蔥油餅店（箭頭所指），5日仍未營業。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪一間蔥油餅店闆娘，日前遭質疑「變魔術」，將客人支付3張百元鈔搓掉1張，影片曝光引發爭議，店主女兒道歉還原經過，表示日後會謹慎面對每一個步驟。而事件發生後，蔥油餅店至今仍未營業，鄰居表示，還沒聽到蔥油餅店何時將重新營業的消息。另，精神科醫師沈政男看完影片後，認為老闆娘是不小心掉到地上。

一名女網友2月27日在Dcard分享一段45秒影片，指控宜蘭礁溪一家蔥油餅店闆娘，在收了300元百元鈔後，用大拇指撥掉其中1張，並說「少一張100」、要女網友補錢。影片曝光後，店主女兒道歉還原經過，表示日後會謹慎面對每一個步驟。而女網友看過闆娘女兒的道歉文後，曾說：「畢竟最後沒有損失，只是希望不要有其他受害者了。」

事件曝光隔日(2月28日)，蔥油餅店停業至今已經6天，鄰居表示，還沒聽到蔥油餅店何時將重新營業的消息。

精神科醫師沈政男在《臉書》表示，老闆娘如果要騙人，才會說少了20元，就是因為老闆娘沒有要騙人，才會找錢以後發現手中只有200元，而根據原本三張100元的印象，跟客人說少了100元。「真的是讓人傻眼了，竟然網路上好多人的解讀是刻意搓掉鈔票。」

沈政男說他在台灣社會生活了五十多年，從來沒聽說過小吃店老闆娘，會為了區區100元，用這樣的手法騙人，「怎麼會在你們眼中，台灣變成這樣的社會？台灣社會，不是你們想像的那樣啦！」

沈政男批評，前一陣子高中生在課堂上嗆老師，第一個動作也是錄影以後貼在網路，「這是很糟糕的公審與爆料文化，因為公審與爆料，只會讓真相跑得更遠，根本得不到你想要的正義。」他感嘆這就是當今的網路文化，也是許多年輕人處理生活爭議的方式。

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