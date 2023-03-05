2023全球最佳醫院排行出爐！　台灣「這家」擠進前250名

▲台大醫院在「2023年世界最佳醫院」中排行第249名 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國《新聞周刊》公布「2023年世界最佳醫院」（World's Best Hospitals 2023）排名，計算範圍包含全球28國共2300多家醫院，台灣共有35間醫院上榜，其中排名最高的是全球第249名的台大醫院；榜首則是美國明尼蘇達州的梅約診所。

《新聞周刊》與全球市場資料研究機構Statista合作發布「2023年世界最佳醫院」排行榜，計算範圍包含全球28國共2300多家醫院，其中亞太9國首度列評比，分別是澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣和泰國。

▲美國《新聞周刊》公布「2023年世界最佳醫院」排名。（圖／翻攝自新聞周刊）



對全球醫院來說，現在是一個充滿挑戰的時期，新冠肺炎、通貨膨脹與全球金融的不穩定性帶給衛生系統前所未有的壓力；全球頂尖醫院正在應對成本上升、人口老化以及對疫情感到疲憊不堪的醫療團隊。

其中台灣、日本、南韓、澳洲、印度、泰國、新加坡等7國醫院入選前250名，且在心臟病、內分泌、神經醫學、腫瘤醫學、整形外科、兒科醫學等6大領域表現突出。

台灣共有35間醫院被列入榜單，其中台大醫院以97.20分排名第249名，是台灣表現最好的醫院。位於台北市北投區的台北榮民總醫院以97.05分位居台灣第二，而其次則是高雄長庚紀念醫院（88.64分）、台南成大醫院（82.72分）與中國醫藥大學附設醫院（82.58分）。

▲明尼蘇達州的梅約診所（Mayo Clinic-Rochester）。（圖／達志影像／美聯社）



全球最佳醫院前4名皆位於美國，榜首是明尼蘇達州的梅約診所（Mayo Clinic-Rochester），其次是俄亥俄州克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）、波士頓麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）與馬里蘭州約翰霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital）；第5名則是加拿大多倫多全科醫院（Toronto General-University Health Network）。

亞洲最佳醫院是排名第9的新加坡中央醫院（Singapore General Hospital）、排名第17的日本東京大學醫學部附屬醫院（The University of Tokyo Hospital）、排名第28的日本東京聖路加國際醫院（St. Luke's International Hospital）、排名第29的南韓首爾峨山病院（ASAN Medical Center）與排名第40的南韓三星醫學中心（Samsung Medical Center）。