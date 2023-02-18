新竹市「大湳雅公園」縮水　投了700萬又解約！議員要求說明

▲新竹市大湳雅公園原計畫中的設施縮水，改由建商提供簡易綠化。（圖／新竹市議員林彥甫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議員林彥甫今(18)日針對市府與「大湳雅公園」原統包商解約一事提出質疑。他說，原本規劃的步道、石椅都沒了，市府還在花了6、700萬後又突然解約，有浪費公帑之嫌，要求市府說明。

「大湳雅公園」計畫是由前市府在 2020 年宣布，規劃增設兒童遊具、市民廣場和生態花園等，預計 2021 年上半年動工，2022 年開放，議會也在 2020 年底通過 2500 萬的工程預算。

「後來市府在 2021 年初將設計改成似第一期的簡易綠美化，有步道和石椅讓民眾可以散步使用，理由是台大湳雅院區進度比預期快，所以簡化原先的設計；去年 4 月，陸續拆除原有建物後，市府又發新聞稿表示，預計最快 4 月底進場施工、年底前開放市民共享。」林彥甫說，但直到去年底，依然沒有進場施工。

▲▼林彥甫認為，市府花費近700萬又解約，不止原本設施縮水，還有前期投入金額恐遭浪費。

上週，林彥甫收到公文，「因綠美化工程將改由春福建設公益回饋」要召開協調會， 到了現場才知道原先說好的步道和石椅都沒了，只剩下外圍人行道、大草皮和停車空間（預計有 51 格汽車位和 119 格機車位）。花了6、700萬突然解約，改建商回饋「更簡易的綠美化」，林彥甫認為市府有浪費公帑之嫌，要說明。



市府回應，這塊「新竹市台大湳雅院區」預定地，原是希望在台大醫院進駐前，能維護市容、善用土地，過渡時期以綠美化方式提供休憩，所以編列預算2500萬。但因台大醫院土地取得順利，因此加速進駐時程，這同時也意味著原規劃「臨時公園」使用時間將大幅縮短。

目前該地已完成架設圍籬、地皮清運等基礎工程、花費近700萬，若只是為了蓋一座「臨時公園」續投1700多萬，實在不符合使用效益及財政紀律，因此才決定取消「臨時公園」計畫。

市府說，近700萬的前置工程包含架設圍籬、地皮清運等基礎工程，日後各項建設都將繼續在此基礎上修建，公共資源投入並未浪費糟蹋。本案已經公辦都更實施者春福建設，在取得土地所有權人同意下，捐贈簡易綠美化工程作為公益回饋，預計3月底進場施作，6月底完工，屆時將可提供5公頃「大湳雅公園」供市民使用。