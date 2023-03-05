　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫買春叫Foodpanda露餡！　青樓女挨告喊「我是雞」被判無罪

▲▼摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲黃女挨告侵害配偶權，當庭承認自己是性工作者，法官判其無罪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

桃園一名翁姓女子2021年間發現丈夫阿力（化名）常常深夜未歸，追查後發現阿力在摩鐵約黃女進行性交易，不久後甚至直接前往黃女家，黃女當庭辯解她是性工作者，法官則認為，對價性交易未侵犯配偶權，判黃女免賠。

判決書內容指出，阿力2021年6月4日徹夜未歸，讓翁女開始起疑心，同月16日發現阿力在摩鐵叫Foodpanda外送，直到17日清晨開車載黃女離開，又在同年7月10日晚間前往黃女住處。

翁女指控，黃女在短期內與其丈夫密集見面，深夜共處、共宿，關係密切的程度超越正常男女交往關係，破壞她和丈夫原本安定的生活，因此提告侵害配偶權，求償90萬元。

黃女則辯稱，她是性工作者，在摩鐵赴約時才知道阿力已婚，阿力後續到她家是替她修電燈，澄清2人間只有對價的交易，並沒有交往關係。

阿力則說，他2011年5月間於新竹買東西時在路邊偶遇黃女，2人才認識，並稱黃女是居家清潔工作者，否認有進行性交易。另名與黃女認識、同為性工作者的劉女出庭證稱，自己曾和翁女老公交易過。

桃園地院法官認為，黃女及劉女為了證明沒有和阿力交往，情非得已之下才透露自己是性工作者，正常來說不會說這種謊，因此採信，而阿力僅是進行金錢對價性交易，2人沒有交往事實，並未侵害翁女配偶權，因此判黃女免賠，可上訴。

ET快訊
「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」　他逆風2點批爆料者：糟糕的公審
體育系青年遇上0.3％不幸！　死後被換上熟悉運動服
提到台灣！　李克強作最後一次政府工作報告
輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了
夫妻創約砲群「公開揪砲」　人妻只有這禁忌！2派網友狂戰
小三小四「街頭激戰」　76歲男主角現身：我就風流一生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

千斤頂撐開鐵門！賊夜闖彩券行「370本全搜刮」　老闆損失80萬

「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」沈政男2點分析　批爆料者：糟糕的公審

人夫買春叫Foodpanda露餡！　青樓女挨告喊「我是雞」被判無罪

南投投開票所「記錄民眾衣服顏色、身材」　6人送辦

20歲騎士凌晨逆向蛇行遭警盯上　自摔「再被警車撞上」頭部重創

小三小四為他「街頭扯髮互毆」　76歲男主角現身：我就風流一生

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝　健身器材公司總經理母親無辜身亡

南投補選「花盆藏密錄器」　名間鄉開票所查獲另一支

軍官壞壞幼教女師「偷拍炫耀前妻」！前妻反手一舉動　結局超展開

值安官趴桌上睡爆！屏東志願役男半夜「找周公下棋」　下場慘了

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

千斤頂撐開鐵門！賊夜闖彩券行「370本全搜刮」　老闆損失80萬

「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」沈政男2點分析　批爆料者：糟糕的公審

人夫買春叫Foodpanda露餡！　青樓女挨告喊「我是雞」被判無罪

南投投開票所「記錄民眾衣服顏色、身材」　6人送辦

20歲騎士凌晨逆向蛇行遭警盯上　自摔「再被警車撞上」頭部重創

小三小四為他「街頭扯髮互毆」　76歲男主角現身：我就風流一生

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝　健身器材公司總經理母親無辜身亡

南投補選「花盆藏密錄器」　名間鄉開票所查獲另一支

軍官壞壞幼教女師「偷拍炫耀前妻」！前妻反手一舉動　結局超展開

值安官趴桌上睡爆！屏東志願役男半夜「找周公下棋」　下場慘了

《黑的教育》背後含義曝！宋柏緯揭「黑暗面」真實心聲

千斤頂撐開鐵門！賊夜闖彩券行「370本全搜刮」　老闆損失80萬

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」沈政男2點分析　批爆料者：糟糕的公審

7歲兒支氣管不好！阿嬤帶出門「偷給吃冰」　林道遠無奈：氣喘急診

不能只看民調！　蔡正元舉提名候選人3大關鍵因素

平日出遊！高鐵假期祭2升等　29天前早鳥預購「車票住宿雙優惠」

基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

陸今年經濟增長目標定5.5%　去年僅實現3%未達標

堅定反 「獨」促統！　李克強政府工作報告：推動兩岸和平發展

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

小三小四大戰　男：我就風流一生

20歲騎士蛇行遭警盯上　自摔被警車重輾命危

女業務載情侶試車竟翻覆釀3傷　恐面臨巨額修車費

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

軍官壞壞幼教女師　偷拍炫耀前妻

值安官趴桌上睡爆！屏東志願役男下場慘了

南投投開票所「記錄民眾特徵」　6人送辦

人夫買春叫外送露餡　青樓女承認是雞被判無罪

南投補選花盆藏密錄器　再查獲一支

他工作逃一劫！父母愛兒葬火窟：阿嬤剛走半年

以為中1.5億只剩400　他控彩券行又心碎了

獨／11惡煞擄人　主嫌竟是烏來區長兒子

啃老族伸手要錢買毒　母帶警員搜毒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

《浪姐4》最終陣容名單瘋傳！　艾薇兒「換身份登場」

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面