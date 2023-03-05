人夫買春叫Foodpanda露餡！　青樓女挨告喊「我是雞」被判無罪

▲黃女挨告侵害配偶權，當庭承認自己是性工作者，法官判其無罪。（示意圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

桃園一名翁姓女子2021年間發現丈夫阿力（化名）常常深夜未歸，追查後發現阿力在摩鐵約黃女進行性交易，不久後甚至直接前往黃女家，黃女當庭辯解她是性工作者，法官則認為，對價性交易未侵犯配偶權，判黃女免賠。

判決書內容指出，阿力2021年6月4日徹夜未歸，讓翁女開始起疑心，同月16日發現阿力在摩鐵叫Foodpanda外送，直到17日清晨開車載黃女離開，又在同年7月10日晚間前往黃女住處。

翁女指控，黃女在短期內與其丈夫密集見面，深夜共處、共宿，關係密切的程度超越正常男女交往關係，破壞她和丈夫原本安定的生活，因此提告侵害配偶權，求償90萬元。

黃女則辯稱，她是性工作者，在摩鐵赴約時才知道阿力已婚，阿力後續到她家是替她修電燈，澄清2人間只有對價的交易，並沒有交往關係。

阿力則說，他2011年5月間於新竹買東西時在路邊偶遇黃女，2人才認識，並稱黃女是居家清潔工作者，否認有進行性交易。另名與黃女認識、同為性工作者的劉女出庭證稱，自己曾和翁女老公交易過。

桃園地院法官認為，黃女及劉女為了證明沒有和阿力交往，情非得已之下才透露自己是性工作者，正常來說不會說這種謊，因此採信，而阿力僅是進行金錢對價性交易，2人沒有交往事實，並未侵害翁女配偶權，因此判黃女免賠，可上訴。